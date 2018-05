Um concerto por dia não sabe o bem que lhe fazia. Durante a Trezena a Santo António, o Museu de Lisboa vai trocar as orações por canções e abrir as portas do seu núcleo dedicado a Santo António para ser palco de 12 concertos gratuitos até 13 de Junho.

Os espectáculos arrancam logo no dia 1 com a Academia de Amadores de Música, que vai repetir a actuação no dia 9. Márcia, Maria Emília, Diana Vilarinho, António Chaínho e Marta Dias, Coro do Tejo, Mur Mur (Sandra Celas), Mano a Mano (André e Bruno Santos), Lenita Gentil, Mafalda Arnauth e Ana Free são os nomes que se seguem. Todos os dias sobe um destes nomes ao palco da Igreja de Santo António (a excepção são os concertos de Márcia e Ana Free que vão decorrer no museu) e começam às 18h30. A entrada é livre.

A Trezena a Santo António é um conjunto de orações em louvor a Santo António que se rezam nos treze dias antes da sua festa. A maioria dos santos comemora-se com novenas, mas conta a tradição que se reza a trezena a Santo António “para comemorar o episódio em que o frade tinha perdido o seu breviário de muita estima e, depois de o procurar insistentemente, este só aparece ao fim de treze dias”, explica a empresa municipal de cultura EGEAC, que é responsável pela gestão dos núcleos do Museu de Lisboa, numa nota enviada às redacções. É por isso que se costuma chamar a Santo António o “deparador das coisas perdidas”.

Além dos concertos, o programa das festas inclui ainda percursos pedonais e actividades dedicadas aos mais novos. No próximo domingo, dia 3 de Junho, há um percurso de Santo António a São Vicente, com partida às 11h30 do Museu de Lisboa – Santo António, junto à Sé.

Depois dos concertos durante a semana, no sábado, dia 9, às 14h, há uma visita guiada ao museu, que é dedicado à figura do Santo, dando a conhecer a sua relação com Lisboa, cidade onde nasceu e viveu até aos 20 anos. Junto à Igreja de Santo António, próximo da Sé, este núcleo foi inaugurado em 18 de Julho de 2014, como resultado da transformação do anterior Museu Antoniano, que abriu ao público em Junho de 1962.

Também no sábado, às 15h30, miúdos e graúdos vão poder descobrir “As profissões do tempo de Santo António”, numa visita que é também um jogo para reviver os ofícios da cidade medieval.

No domingo, dia 10, às 14h30, há uma visita às muralhas de Lisboa, uma viagem pela memória histórica e arqueológica da cidade.

O programa completo pode ser consultado aqui.

