Manter o público já conquistado nos últimos cinco anos no Rio e no ano passado em São Paulo e, ao mesmo tempo, chegar a uma audiência cada vez maior — este é o grande desafio do Vinhos de Portugal no Brasil, a decorrer entre 1 e 3 de Junho no Rio de Janeiro e de 8 a 10 em São Paulo.

Para isso, explica Simone Duarte, a organizadora, apesar de a estrutura do evento se manter, todos os anos há novidades (ver programação completa em www.vinhosdeportugal2018.com.br). Este ano, o brasileiro Jorge Lucki, do Valor Econômico, “um dos maiores críticos de vinho do país”, vai estar também no Rio (no ano passado esteve apenas em São Paulo) e fará duas provas em cada cidade.

PUB

Numa das suas provas, Lucki apresentará vinhos do ano de 2007, uma forma de “mostrar que Portugal faz vinhos bons há muitos anos”; na outra, compara colheitas de 2005 e de 2015 “para mostrar o que dez anos fazem a um grande vinho”. Lucki fará ainda um Tomar um Copo (provas informais e mais curtas, que acontecem na área de convivência) original, sobre o efeito que uma viagem de avião pode ter na apreciação de um vinho.

PUB

O Master of Wine brasileiro Dirceu Vianna Júnior, que marca presença desde o primeiro ano do evento no Rio, fará quatro provas em cada cidade e uma das novidades é que algumas delas terão produtores convidados (no Rio, Juliana Kelman, Dirk Niepoort e Anselmo Mendes e em São Paulo, Luís Pato, Lígia Santos e Domingos Alves de Sousa).

Nas sessões do Tomar um Copo, a gastronomia surge este ano destacada: o chef Vítor Sobral (que tem, em São Paulo, a Tasca da Esquina, a Taberna da Esquina e a Padaria da Esquina), apresentará harmonizações com queijos, com diferentes tipos de pão e com enchidos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outra novidade neste espaço destinado a conversas mais descontraídas são as sessões que juntarão a cantora Adriana Calcanhotto com o arqueólogo e professor da Universidade de Coimbra Pedro Carvalho. Será uma oportunidade para ouvir falar sobre a arqueologia do vinho, a origem da vitivinicultura no território português e, em particular, do papel fundamental que os romanos tiveram na consolidação desta cultura. Nas áreas de convivência em ambas as cidades haverá também uma loja onde o público brasileiro poderá comprar vinho português.

A ligação do evento com temas como a gastronomia, o enoturismo ou a arqueologia é o que faz a diferença do Vinhos de Portugal no Brasil, sublinha Simone Duarte. “As pessoas vão para beber, mas vão também para saber mais, para conhecer melhor Portugal. E esse foi sempre o nosso objectivo — mostrar um Portugal contemporâneo.”

O Vinhos de Portugal no Brasil tem o patrocínio do CasaShopping, Pão de Açúcar e Construtora Canopus; o apoio da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal, do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, das comissões de Vinhos do Alentejo e do Dão, da Universidade de Coimbra, da TAP, da AGO Mercedes-Benz e de Volvo AB Gotland; e ainda o apoio educacional do SENAC SP e o apoio institucional do Experimenta Portugal.

PUB