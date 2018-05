A OCDE está ligeiramente menos optimista do que o Governo quanto ao crescimento económico, esperando que o PIB avance 2,2%, mas antevê que a meta do défice seja alcançável neste ano e no próximo.

No relatório com as previsões económicas mundiais divulgado nesta quarta-feira (Economic Outlook), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) estima que a economia portuguesa cresça "acima de 2% em 2018 e 2019", considerando que a "recuperação continuará a ser apoiada por reformas anteriores, comércio externo e procura interna favoráveis".

Segundo o relatório, que é coordenado por Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia do anterior governo PSD/CDS-PP e economista-chefe interino da OCDE, o PIB português deverá crescer 2,2% neste ano e no próximo, ficando abaixo dos 2,3% que o executivo liderado por António Costa estima para cada um dos anos.

A execução de fundos estruturais neste ano vai suportar o investimento e o crescimento do consumo vai permanecer sólido, "reflectindo um forte crescimento do emprego", mas a OCDE adverte que "o crescimento lento da produtividade prejudica a sustentabilidade da recuperação".

Na frente orçamental, com o investimento público a apoiar o crescimento económico, a OCDE afirma que a política orçamental será "suavemente expansionista" neste ano, para se tornar "amplamente neutra" em 2019. Para a organização, a política orçamental para este ano e o próximo "é apropriada, dada a necessidade de manter a sustentabilidade financeira sem dificultar, ao mesmo tempo, a recuperação económica".

Neste contexto, a projecção de redução do défice nos próximos anos "é apropriada": a OCDE alinha a sua previsão com a do Governo para este ano e para o próximo, antevendo um défice de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 e de 0,2% em 2019. A OCDE insiste ainda na necessidade de reformas que promovam a produtividade, o que, defende, inclui medidas para melhorar a eficiência do sistema de educação vocacional e para apoiar o acumular de competências no sistema de educação geral, que iria beneficiar de mais formação para os professores e de um "melhor apoio aos alunos em risco".

