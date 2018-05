A 80.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai passar por alguns concelhos afectados pelos incêndios em 2017 na terceira etapa, num percurso entre Sertã e Oliveira do Hospital que vai ser acompanhado pelo Presidente da República. Em 4 de Agosto, a designada Etapa Vida vai ligar Sertã a Oliveira do Hospital, num total de 175,9 quilómetros, em homenagem às populações da zona centro do país, tentando intensificar a promoção dos territórios afectados.

De acordo com a organização da prova, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai acompanhar o pelotão nesta tirada, que foi custeada por alguns dos patrocinadores da Volta, que a ofereceram aos concelhos afectados pelos incêndios de Junho de 2017. Esta etapa vai partir às 12h30 da Alameda da Carvalha, na Sertã, e terminar na Rua D. Carlos Campos, em Oliveira do Hospital, por volta das 17h30, depois de ter percorrido os concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Lousã, Góis, Arganil e Tábua.

A 80.ª edição da Volta vai ter início em Setúbal, com o prólogo, em 1 de Agosto, e termina no dia 12, em Fafe, com um contra-relógio individual.

