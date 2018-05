O Peru está de regresso a uma fase final do Campeonato do Mundo depois de um interregno de 36 anos e a Dinamarca quis deixar uma mensagem de boas-vindas. A selecção dinamarquesa— apesar de adversária da equipa sul-americana na fase de grupos do Mundial 2018, juntamente com Austrália e a França no grupo C — decidiu salientar o regresso do conjunto peruano a esta competição, com a publicação de uma canção dedicada aquele país. A música foi publicada no site da Federação Dinamarquesa de Futebol.

O "hino" dinamarquês de homenagem ao Peru é interpretado por um coro feminino, e foi publicado pela federação dinamarquesa juntamente com mensagens de jogadores e ex-jogadores da selecção escandinava, dando as boas-vindas à selecção do país dos Andes à fase de grupos do Mundial da Rússia. Jonh Dahl Tomasson, ex-internacional dinamarquês e o médio do Tottenham Christian Eriksen, são as caras mais conhecidas no vídeo.

A canção surge como uma resposta à Federação Peruana de Futebol que no passado dia 23 de Maio publicou um vídeo no seu Twitter dedicado aos seus adversários do Grupo C. A publicação do organismo que tutela o futebol peruano mostra imagens do Peru, das suas gentes e transmite uma mensagem de alento que vai para além do futebol, não deixando de referir os problemas sociais e económicos do país.

Em tom de desafio, os peruanos em conjunto com o vídeo, deixaram a seguinte mensagem: “É uma honra competir contra vocês. Como sabem, nós estivemos fora do Mundial por muito tempo, e é por isso que preparámos este vídeo para vos relembrar de quem somos”.

A resposta não tardou, e a federação dinamarquesa publicou a canção em conjunto com a seguinte mensagem: “Querida selecção peruana. Acreditamos que são um povo maravilhoso, uma nação fantástica. Passar 36 anos na 'sombra' do futebol não é fácil. Para homenagear o vosso regresso ao futebol ao mais alto nível, escrevemos uma canção. Uma canção sobre um país bonito. Vemo-nos em campo.”

A letra da música sublinha a beleza natural do país e a sua história ancestral, referindo-se ao Peru como a “terra dos incas”.

A última vez que o Peru esteve numa fase final do Campeonato do Mundo de Futebol foi no Mundial de 1982 realizado em Espanha. A selecção peruana ficou no Grupo A, juntamente com Camarões, Itália e Polónia e não venceu nenhuma partida. Registou dois empates e uma derrota. O empate a uma bola com a Itália, o nulo com os Camarões e a goleada de 5-1 sofrida diante da Polónia, ditou o afastamento da selecção peruana numa fase prematura da prova.

