O defesa-central espanhol Iván Marcano despediu-se do FC Porto com uma mensagem de agradecimento e aterrou em Roma para ultimar o contrato com a formação "giallorossa", que será oficializado depois de concluídos os exames médicos.

PUB

Marcano, de 30 anos, que representou o FC Porto nas últimas quatro épocas, agradeceu a experiência vivida na Invicta numa nota publicada pelo próprio clube.

Felicidades nesta nova etapa na AS Roma.



Uma mensagem do Marcano para todos os Portistas??https://t.co/bF4cjHaSlj#FCPorto pic.twitter.com/z6j9qgWvGX — FC Porto (@FCPorto) May 30, 2018

PUB

PUB