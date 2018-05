Um dos cabecilhas dos hooligans russos que esteve preso na sequência dos violentos confrontos com hooligans ingleses, há dois anos, em Marselha, França, durante o Euro 2016, diz que foi avisado pelas autoridades policiais russas para que durante o Campeonato do Mundo de futebol, que vai decorrer na Rússia, a partir do dia 14 de Junho, não se verifiquem episódios violentos.

PUB

Sergei Gorbachev esteve sete meses detido numa prisão de Marselha por envolvimento nos graves confrontos ocorridos naquela cidade francesa antes da partida entre a Rússia e a Inglaterra do Euro 2016 e que originaram pelo menos 30 feridos. E agora, já em liberdade, revela como as autoridades russas estão decididas a apagar as memórias ainda vivas dos confrontos em Marselha e a mostrar à comunidade internacional que são capazes de organizar o Mundial sem que se verifiquem casos de violência.

Gorbachev, que lidera a claque do Arsenal Tula, um clube da I Divisão do futebol russo, revelou que a polícia tem falado regularmente com os adeptos conhecidos pelas autoridades como violentos, mesmo que eles não estejam oficialmente proibidos de assistir a eventos desportivos. Ele próprio já participou em reuniões com a polícia nas quais foram transmitidas aos hooligans instruções para não provocarem confrontos junto aos estádios onde se irão disputar jogos do Mundial de futebol.

PUB

“A malta que faz parte das claques tem sentido a pressão das autoridades para que não haja problemas durante o Mundial”, afirmou Gorbachev, agora com 35 anos.

Num bar em Tula, uma cidade industrial a cerca de 170km a sul de Moscovo, Gorbachev é tratado como um herói pelos donos do estabelecimento e apelidado de “estrela de Marselha” pelo empregado de balcão.

Numa entrevista concedida à Reuters, Gorbachev diz que os adeptos ingleses que viajarem para a Rússia para assistir aos jogos do Campeonato do Mundo de futebol não têm nada a recear – se se comportarem de forma adequada.

“Se se comportarem de forma civilizada, cumprimento-os com um aperto de mão”, afirmou Gorbachev, que disse ter estudado francês e lido Fyodor Dostoevsky e Mikhail Bulgakov no período em que esteve preso na prisão de Baumettes, em Marselha.

Um polícia a cada 20 metros

Em contagem decrescente para o início do Mundial, as autoridades russas subiram o valor das multas por comportamento violento em estádios de futebol. Em alguns casos, é pedido aos adeptos para assinarem declarações nas quais se comprometem a não organizar ou participar em brigas.

Um alto responsável do Ministério do Interior russo disse mesmo à Reuters que “haverá um polícia a cada 20 metros” nas 11 cidades que receberão jogos do Mundial, de forma a prevenir actos criminosos e evitar confrontos entre adeptos embriagados.

Ainda segundo o mesmo responsável, a polícia foi instruída para prestart especial atenção aos adeptos ingleses, face aos receios de que estes provoquem tumultos e confrontos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Moscovo e Londres têm vindo a trocar informações de forma a evitar a repetição de acontecimentos tão graves como os ocorridos em Marselha. Agentes policiais russos deslocaram-se a Inglaterra para assistir à forma de actuar das autoridades britânicas, ao mesmo tempo que elementos policias ingleses viajaram até à Rússia para discutir a melhor forma de actuação nos locais em que se irão disputar jogos.

Gorbachev disse que confiava na capacidade da polícia russa de impedir a existência de algum tipo de confrontos e revelou que as claques russas vão resistir a provocações e a possíveis pedidos de desforra dos confrontos de Marselha.

Questionado sobre se os hooligans russos poderão reagir se forem confrontados com comportamentos desafiantes por parte de outros adeptos Gorbachev respondeu: “Penso que as nossas forças de segurança vão dar conta do trabalho.”

PUB