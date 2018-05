O lateral-direito Diogo Dalot, de 19 anos, nem sequer é ainda um titular absoluto do FC Porto, mas vai ser o protagonista de uma das grandes transferências do Verão. O jovem português vai ser contratado pelo Manchester United, avançam os jornais desportivos portugueses nesta quarta-feira.

PUB

Diogo Dalot tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, que pode ser activada a partir de 1 de Julho, mas segundo o jornal A Bola o Manchester United pagará 24 milhões de euros. O Jogo também diz que o valor da transferência pode ficar acima da cláusula de rescisão.

Ao jornal O Jogo, uma fonte do FC Porto admitiu que o empresário e o pai do jogador comunicaram ao clube a intenção de sair. “O FC Porto fez de tudo para que Diogo Dalot ficasse, mas nem teve possibilidade de apresentar proposta [de renovação de contrato] porque o empresário limitou-se a comunicar que o jogador ia sair já”, acrescentou a mesma fonte, asumindo que a saída do jogador é uma desilusão, já que o clube tinha a sensação de que era possível renovar contrato, algo que foi sendo adiado durante a temporada.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Diogo Dalot, de 19 anos, foi utilizado durante alguns jogos na época passada, principalmente como lateral-esquerdo quando Alex Telles se lesionou. E era uma das grandes esperanças do FC Porto para a nova temporada, sendo candidato a ocupar o lugar de Ricardo, que se transferiu para o Leicester por 20 milhões de euros.

O FC Porto, que ainda está a tentar renovar com Maxi Pereira, terá agora de encontrar um novo lateral (ou dois, se não conseguir renovar com o lateral uruguaio).

Segundo os jornais desportivos, Dalot foi escolhido por José Mourinho para concorrer com Antonio Valencia no Manchester United, tendo-lhe sido oferecido um salário elevado para um jovem de 19 anos.

PUB