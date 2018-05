A operadora Nowo (antiga Cabovisão) anunciou nesta quarta-feira que fechou um acordo de licenciamento de conteúdos com a empresa global distribuidora de conteúdos desportivos Eleven Sports, o que lhe garantirá a transmissão exclusiva em directo de todos os jogos da Liga dos Campeões de futebol e da Liga espanhola para o mercado português. Para já, o formato através do qual os jogos serão transmitidos — televisivo ou através de streaming — ainda não são claros.

O acordo é anunciado um dia depois de ter sido revelado que os direitos de transmissão dos directos — que até agora pertenciam à Sport TV — foram adquiridos pela Eleven Sports por três temporadas, já a partir de 2018/19.

"O contrato que envolve a UEFA Champions League [Liga dos Campeões] contempla 138 jogos por temporada, desde a fase final de qualificação até à final da prova e passando pela fase de grupos. Inclui também a UEFA Super Cup – ou Super Taça Europeia, o tira-teimas anual entre os vencedores das competições Liga dos Campeões e Liga Europa da UEFA", lê-se no comunicado da operadora. Já no que respeita à Liga Espanhola serão transmitidos todos os jogos da primeira divisão.

A empresa global distribuidora disponibiliza muitos dos seus conteúdos online. No comunicado de terça-feira, Danny Menken, director da Eleven Sports também não esclareceu quais os formatos através dos quais os conteúdos irão ser distribuídos, dizendo apenas que "irá detalhar em breve a forma como a marca estará presente no mercado nacional".

A Eleven Sports tem uma forte presença a nível global, no entanto os direitos da Liga dos Campeões reduzem-se, para já, apenas ao mercado português.

"Portugal é um dos países mais entusiasmados do mundo pelo futebol. Sabemos que existe uma enorme paixão por este desporto de nível mundial, e trabalhar com a Nowo irá ajudar-nos a tornar os nossos conteúdos premium mais acessíveis aos fãs em todo o país", declara o director da Eleven Sports.

Para Miguel Venânciom presidente executivo da Nowo, "este é um passo muito importante de afirmação da Nowo no sector do desporto" e que a operadora num "player decisivo no mercado nacional".

