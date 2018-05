Desde que, depois do término da final da Liga dos Campeões no último sábado, em Kiev, Cristiano Ronaldo produziu declarações ambíguas que poderiam indiciar o fim da sua ligação ao Real Madrid, que não param as especulações em seu redor.

PUB

Na terça-feira o Real Madrid revelou a nova camisola para a próxima temporada, com a loja do clube a colocar à venda todos os equipamentos. O normal, portanto. O que não é vulgar é o facto de, na zona reservada às camisolas individuais dos jogadores, o único que não tem foto personalizada ser Cristiano Ronaldo. Existe apenas um modelo desenhado em computador, com o nome e número nas costas. Pode ser apenas uma questão técnica ou um atraso na publicação da foto, mas a situação já está a gerar especulações.

O jornal espanhol As, por exemplo, escreve nesta quarta-feira que o Paris Saint-Germain quer contratar Cristiano Ronaldo e já terá comunicado com o Real Madrid. Segundo a mesma notícia o clube francês aspira juntar o português a Neymar e a Mbappé, estando disponível para oferecer ao jogador um salário a rondar os 45 milhões de euros por ano, ao nível de Messi, portanto. Mas este cenário não parece fácil de concretizar, porque existe uma cláusula de 1000 milhões de euros, e o PSG estaria disposto a pagar apenas 150 milhões.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outro jornal desportivo espanhol, a Marca, refere por sua vez que o Real Madrid está mais preocupado com a situação de Gareth Bale – que no final do jogo com o Liverpool também produziu declarações de insatisfação, ficando no ar a hipótese de rumar a outras paragens – do que propriamente com o assunto Cristiano Ronaldo. Segundo o jornal, o clube espanhol está tranquilo. Existe um contrato para cumprir, uma cláusula de rescisão e a vontade de Florentino Pérez já foi expressa. A bola está portanto do lado do jogador português. E até agora, nem ele, nem o seu agente, disseram oficialmente que existe o desejo de deixar o clube.

Pelo contrário, nas celebrações da vitória nas ruas de Madrid, no último domingo, Cristiano Ronaldo surgiu empático com os adeptos e o clube, despedindo-se com um normal “obrigado e até para o ano”, diluindo as declarações da véspera onde insinuava uma possível saída. Nessa altura prometeu esclarecimentos públicos para os próximos dias - ou seja, esta semana - sobre a sua situação. Mas até agora, nada.

A única coisa que se sabe é que está uns dias de férias com a família e que irá juntar-se à selecção nacional para o último jogo de preparação, com a Argélia, a 7 de Junho, dois dias antes da selecção portuguesa rumar à Rússia.

PUB