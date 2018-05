Uma super-heroína da Marvel no court de ténis? Sim, foi isso mesmo que a norte-americana Serena Williams pareceu na terça-feira quando se estreou em Roland Garros, 16 meses depois de ter interrompido a sua carreira para ser mãe. Ao usar uma roupa menos comum na modalidade, a atleta brincou com a situação, mas também explicou que o fez por questões de saúde.

Ausente desde que, já grávida, venceu a irmã Venus na final do Open da Austrália de 2017, Serena entrou no court com um fato negro e colante ao corpo – recordando o que estreou no Open dos EUA de 2002, então na versão com calções.

Dezasseis anos depois, o corpo da tenista mudou muito, sobretudo depois do nascimento da filha Alexis Olympia, no passado dia 1 de Setembro. Na conferência de imprensa, depois de vencer no seu primeiro jogo no torneio em Paris, Serena Williams explicou que tem tido problemas com coágulos de sangue e que as calças a ajudam na circulação do sangue. Por isso substituiu a tradicional saia, muitas vezes com calções por baixo, pelo fato.

“Eu chamo-lhe o meu macacão inspirado em Wakanda. É muito divertido ”, revelou, fazendo referência ao país africano inexistente, mas que é a casa do super-herói Black Panther, da Marvel Comics. "Sinto-me como uma princesa guerreira, talvez a rainha de Wakanda", continuou, depois da vitória sobre Kristyna Pliskova, acrescentando que se sente uma "super-heroína" com o fato vestido.

Fora de brincadeira, Serena Williams explicou que o uso da sua roupa de heroína se prende com o nascimento da filha. Depois do parto, passou a ter coágulos e que o macacão a ajuda. Serve para que "possa jogar sem problemas", justificou.

Recorde-se que a norte-americana faz parte do círculo de amigos de Meghan Markle e que marcou presença no casamento real.

