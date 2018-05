As condições climatéricas não foram as mais favoráveis durante o desfile da colecção cruise de 2019 da Dior, no fim-de-semana, obrigando as modelos e os cavalos que completavam a cenografia a desfilar à chuva no Musée Vivant du Cheval à Chantilly, perto de Paris. Mas quem fez notícia na apresentação foi a filha de 20 anos de Michael Jackson, que se levantou e abandonou o recinto logo ao início.

A notícia foi avançada primeiro pela Harper's Bazaar, sendo que a própria modelo publicou uma fotografia fora do desfile descalça e à chuva. "Saí mais cedo e fiz isto", escreveu então.

Mais recentemente, Jackson veio explicar, via Twitter, a razão pela qual decidiu sair. "Para que fique claro, eu não saí de rompante. Eu levantei-me silenciosamente e sai, tentando não fazer uma cena", começa por esclarecer. "Não apoio a ideia de animais serem marcados e chicoteados. Não estou a tentar tornar-me inimiga da indústria da moda de forma alguma, mas serei sempre eu própria."

De acordo com o comunicado da marca, citado pela In Style, a criadora Maria Grazia Chiuri inspirou-se nas "amazonas e, mais concretamente, nas escaramuzas: cavaleiras femininas que praticam uma arte tradicionalmente reservada aos homens, afirmando ao mesmo tempo a sua feminilidade, usando saias grandes e chapéus imponentes".

Jackson acrescentou que ficou "surpreendida" e "de coração partido" com a utilização dos cavalos para fins de entretenimento. "Não tenho dúvida que todas as marcas de moda de luxo irão em breve fazer a transição para 'sem pêlo e sem crueldade animal', já que esse parece ser o padrão", comenta.

