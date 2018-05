Roseanne Barr fez um comentário racista no Twitter, começou por desvalorizá-lo, depois pediu desculpa e atirou as culpas para os comprimidos que toma para dormir, Ambien da farmacêutica Sanofi. Esta já veio a público dizer que um dos efeitos secundários da toma dos comprimidos não é o racismo.

PUB

"Embora todos os tratamentos farmacêuticos tenham efeitos colaterais, o racismo não é um efeito conhecido de qualquer medicamento da Sanofi", declara a farmacêutica em comunicado, citada pela CNN.

Os tweets que a comediante publicou relacionados com o medicamente foram entretanto apagados, mas naqueles, Barr pedia desculpa pelo indefensável – como a própria concluiu –, assim como pedia aos fãs para não a defenderem. Então, dizia que eram duas da manhã e estava a tweetar sob o efeito do Ambien. "Eu cometi um erro que gostaria de não ter feito, mas ... não me defendam, por favor", escreveu.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais tarde, voltou a recorrer ao Ambien para dizer: "Eu fiz coisas estranhas enquanto [sob o efeito de] Ambien." Esta explicação da actriz foi criticada e gozada na mesma rede social. O medicamento é usado por quem tem problemas para dormir, como insónias.

Por causa do seu primeiro tweet sobre a ex-assessora de Obama, Valerie Jarrett, a comediante viu ser suspensa, pela cadeia ABC, a série em nome próprio que foi recuperada 20 anos depois de ter passado na televisão.

PUB