Há duas novas formas de fazer pagamentos online sem cartão de crédito a partir de uma conta do PayPal. A partir desta terça-feira, os utilizadores em Portugal podem associar uma conta bancária à plataforma de pagamentos online (ao registar o IBAN no perfil do PayPal). Outra opção é transferir o dinheiro necessário para o Paypal, a partir de uma referência Multibanco.

PUB

Ambas as opções são gratuitas e permitem fazer pagamentos através do PayPal sem ter de introduzir dados de cartões bancários. "Os pagamentos com conta bancária ou Multibanco são tão rápidos como os pagamentos com cartão de débito e crédito, logo os comerciantes recebem também de forma imediata o pagamento", escreve o PayPal, em comunicado.

Miguel Fernandes, director de negócios da empresa em Portugal, diz que o objectivo é "democratizar os pagamentos online" para quem não tem cartão de crédito, ou queira evitar partilhar informação financeira online por questões de segurança.

PUB

Em 2018, há mais de 237 milhões de utilizadores activos do PayPal em todo o mundo. Em Portugal, o número de utilizadores também está a crescer, tendo chegado aos 700 mil no final de 2017.

PUB