É uma boa notícia a quota de medicamentos genéricos (MG), em unidades, ter atingido 48,2% no primeiro trimestre de 2018. Após alguns anos de estagnação, em 2017 verificou-se um ligeiro aumento, cuja dinâmica se mantém no início deste ano.

A APOGEN – Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares considera positivo este desenvolvimento, ainda que discreto, tanto mais que se aproxima do objetivo dos 50% de quota, há muito estabelecida para este mercado.

Contudo, a nível europeu, de acordo com a congénere europeia da APOGEN, a Medicines for Europe, os MG representam 62% da totalidade dos medicamentos dispensados e proporcionam uma poupança superior a 100 mil milhões de euros. São mais de 500 milhões de doentes com acesso a estes medicamentos, só na Europa.

Importante é que este aumento de quota de mercado se traduza num ganho para os doentes e para o Estado. Entre 2011 e 2017, os MG geraram uma poupança real de quase três mil milhões de euros, de acordo com estudo realizado pelo CEFAR – Centro de Estudos e Avaliação em Saúde.

O desafio que agora se coloca ao mercado de MG é, mantendo-se as condições atuais, crescer e continuar a ganhar quota de mercado.

De acordo com as estimativas da APOGEN, o lançamento de MG de medicamentos que vão perder a patente até ao ano 2020 vai gerar um potencial de poupança superior a 142 milhões de euros para o Estado e cerca de 170 milhões de euros para os doentes. Já em 2018, o Estado vai poupar 28 milhões de euros e os doentes poderão poupar mais de 32 milhões de euros, só com os novos medicamentos genéricos que vão ser lançados.

Só um mercado de medicamentos genéricos e medicamentos biossimilares saudável pode promover uma otimização do sistema de saúde.

Este é um dos grandes contributos que os medicamentos genéricos e os medicamentos biossimilares trazem para o sistema de saúde: a garantia da sua sustentabilidade e um maior acesso dos doentes às terapias farmacêuticas. Além disso, são verdadeiros impulsionadores da inovação porque estimulam as empresas farmacêuticas a desenvolver medicamentos realmente inovadores e reduzem as desigualdades da população face aos cuidados de saúde.

A continuação da promoção, por parte do Estado, de um aumento da utilização destes medicamentos é, por isso, essencial para a sustentabilidade e preservação do SNS, mas também para a melhoria da saúde da população.

