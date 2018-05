Em campanha internacional para assumir a presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 2020, o enviado do governo da Guiné Equatorial a Lisboa vai regressar a Malabo sem saber se o governo português apoiará a sua eventual candidatura.

PUB

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros de Malabo, Simeón Oyono Esono, reuniu-se esta terça-feira com o homólogo português, Augusto Santos Silva, no Palácio das Necessidades, em Lisboa, e este foi um dos principais temas discutidos. Falta um mês e meio para a XII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP — que este ano é em Cabo Verde — e a tradição é decidir nestas cimeiras qual Estado-membro assume a presidência seguinte.

Esta manhã, o ministro da Guiné Equatorial marcou e pouco depois cancelou uma entrevista com o PÚBLICO sobre a reunião e o ministério dos Negócios Estrangeiros português não permitiu o acesso de jornalistas ao átrio do Palácio das Necessidades, onde, após a reunião, poderia ter sido possível fazer perguntas à delegação de Malabo à saída do edifício. Mais tarde, através da sua assessora de imprensa, Santos Silva disse laconicamente ao PÚBLICO que “Portugal pronuncia-se sobre toda e quaisquer candidaturas se e quando elas forem apresentadas”.

PUB

À margem de uma conferência de imprensa sobre o orçamento proposto pela Comissão Europeia para a política de coesão no quadro financeiro plurianual de 2021-27, o chefe da diplomacia não abordou este tema e descreveu a reunião com Oyono Esono como “produtiva e positiva”. Não ficaram no entanto dúvidas quanto ao tom do encontro à porta fechada. Aos jornalistas, disse que há “progressos” e “elementos positivos”, mas “insuficientes”.

O ministro referia-se a duas das condições impostas à Guiné Equatorial para ser aceite como membro de pelno direito na CPLP: abolir a pena de morte do seu código penal e adoptar o português como língua oficial e dissiminá-lo.

PUB