O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira que a nova proposta de orçamento comunitário é "muito melhor do que a anterior", mas que ainda estamos perante um início de conversa.

PUB

"A proposta é muito melhor do que a anterior. Na anterior havia eventuais cortes muito superiores àqueles de que se fala agora de 7% [em matéria de coesão]", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à saída do Museu do Combatente, em Lisboa.

"Em qualquer caso", acrescentou o Presidente, "ainda é um começo de conversa e isso significa que estou esperançado em que haja um factor correctivo que tem a ver com o ser bom aluno". A seguir, Marcelo explicou: "Ao lado dos fundos clássicos, deve haver fundos para as economias que saíram de procedimentos por défice excessivo e que estão em convergência e merecem apoio para as reformas estruturais."

PUB

A proposta da Comissão Europeia para a política de coesão no quadro financeiro da União Europeia para o período 2021-2027 foi esta manhã apresentada.

PUB