A banca ou os madeirenses? Miguel Albuquerque não tem dúvidas. O Governo da República, que já injectou 17 mil milhões de euros no sector bancário, prefere gastar mais 800 milhões de euros este ano do que assegurar a continuidade territorial dos portugueses da Madeira.

Uma semana depois de António Costa ter visitado o Funchal, os efeitos da visita do primeiro-ministro ainda se sentem no arquipélago. Esta terça-feira, no debate mensal na Assembleia Legislativa Regional, cabia ao governo madeirense escolher o tema, e o executivo de Albuquerque tratou de mostrar ao que ia: “Assuntos pendentes com o Governo da República”.

Logo no início do debate, o chefe do executivo madeirense traçou um paralelo entre a ajuda estatal à banca e a verba que o Estado gasta no Subsídio Social de Mobilidade (SSM), que assegura viagens mais baratas entre a Madeira, Açores e o continente.

“Para este Governo do PS, os 17 mil milhões de euros já gastos pelos contribuintes nos bancos são algo que há que compreender e aceitar, mas o apoio à mobilidade dos portugueses da Madeira e do Porto Santo é uma soma demasiado elevada para poder ser suportada pela República”, acusou Albuquerque, garantindo que o Funchal não aceitará “limitações à mobilidade”, nem se “calará perante a injustiça e a agiotagem” de Lisboa.

Em causa, está a proposta apresentada por António Costa para a revisão do SSM que prevê um plafond de 25,5 milhões de euros anuais, quando no ano passado o valor gasto na subsidiação da mobilidade aérea ascendeu aos 33 milhões de euros. Costa terá mesmo condicionado a redução das taxas de juro do empréstimo concedido à Madeira em 2012, em linha com o valor a que o Estado se financia no exterior, à aceitação desse novo modelo de SSM. A zanga não é nova.

“Inaceitável” alinhou a bancada do CDS-PP, através de Rui Barreto, para quem a Autonomia é “inegociável”, dizendo que, a confirmar-se, a proposta que António Costa levou à Madeira é uma “chantagem” que não pode ser aceite.

À esquerda, o PS não entende a reacção do governo madeirense à proposta de Lisboa. “Foi o PSD que aceitou o tecto de 11 milhões de euros [que terá sido proposta pelo governo de Pedro Passos Coelho], e agora critica os 25 milhões de euros de António Costa”, apontou Victor Freitas, enquanto o Bloco estranhava que estas questões não tivessem sido colocadas por Albuquerque na conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro, que encerrou a visita de Costa à Madeira.

