A Juventude Popular (JP), organização de jovens do CDS-PP, criou um grupo de reflexão para trabalhar em propostas para o país e que conta com a colaboração do ex-líder do partido José Ribeiro e Castro mas também com figuras da sociedade civil, como o colunista Vasco Pulido Valente.

Com o título “Ideias que fazem um país”, o trabalho final será um “livro azul” que terá propostas concretas e será entregue ao CDS que poderá aproveitar as medidas para o seu programa eleitoral. “O objectivo é desenhar políticas num horizonte de 10/15 anos para o país”, disse ao PÚBLICO Francisco Rodrigues dos Santos, líder da JP, que foi reeleito para o cargo no congresso deste fim-de-semana em Peniche.

Este caderno de juventude, como lhe chama Francisco Rodrigues dos Santos, deverá ter como preocupação a necessidade de redimensionar o Estado, a progressiva autonomia dos jovens e o contexto de uma economia aberta.

Com um horizonte de um ano, o grupo vai trabalhar em sete áreas, coordenadas por um elemento da JP e uma outra figura mais experiente que pode nem ser do CDS. É o caso de Henrique Neto, ex-deputado do PS e empresário, que estará no tema da Economia, Finanças e Coesão Territorial. Já na área da Família, Emprego e Segurança Social, a JP convidou o ex-ministro Bagão Felix. A Educação e Cultura conta com o ensaísta e comentador Vasco Pulido Valente e a Segurança e Defesa tem a colaboração do ex-chefe de Estado-Maior da Armada Macieira Fragoso. Na área da Agricultura, Ambiente e Energia a JP escolheu Miguel Moreira da Silva, da comissão política do CDS, e na Saúde e Qualidade de Vida, a organização de jovens optou pelo médico António Maia Gonçalves. José Ribeiro e Castro, que liderou o CDS entre 2005 e 2007, integra a área da Reforma do Sistema Político.

