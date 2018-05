Os convites que é mais saboroso recusar são aqueles que são filhos de outros convites recusados. A variante mais deliciosa dá-se quando o convidado diz que sim com muita antecedência - digamos um ano - e desiste dois dias antes da data acordada.

PUB

O convidador fica aflito para substituir essa pessoa e com salamaleques dirige-se a outra vítima. No fim do convite acrescenta, com uma falsa nota de humor, que só há um pequeno problema: é que o encontro (ou a entrega do texto) é já amanhã.

São muitos os encartados ladrões de tempo que ganham a vida a chatear os outros para trabalhar de graça. Mas há um lugar cativo no inferno para aqueles que nos contaminam com a pressa deles. A pressa é só deles mas eles teimam em tentar infectar-nos com ela. O stress é extremamente contagioso mas qualquer gato-sapato acha-se no direito de nos tossir na cara a ver se pega.

PUB

Às vezes dá-lhes para a franqueza e balbuciam "mas eu não tenho mais ninguém!" O que é que esperam? Que também entremos em pânico, para lhes fazer companhia? Que larguemos tudo para dedicar-nos a tempo inteiro àquele problema que é só dele e de mais ninguém?

Uma vez disse a um ladrão: "o problema é seu, não é meu. Eu tenho os meus próprios problemas que você não conhece porque eu faço-lhe o favor de não divulgá-los".

E ele teve a lata de responder: "Não mas como você é a solução para o meu problema, até se pode argumentar que o problema também é seu, ha ha".

A facilidade com que nos incluem nos dramas que não nos dizem respeito!

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB