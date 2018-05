Morte assistida

A votação é já hoje mas o debate ainda não acabou. E digo "não acabou" porque... o debate tem-se feito e há bastante tempo. Digo isto, espoletado pelo artigo de Vicente Jorge Silva - Vida e morte: as fronteiras da liberdade - no PÚBLICO de domingo. Que foi mais um dos hesitantes entre apoiar o sim ou o não, por razões legítimas, mas não querendo assumir a sua hesitação. E, vai daí, dizem uma de duas coisas, senão ambas: o debate é ligeiro e acrimonioso ou/e não tem sido feito de todo. Ambas as razões aduzidas são falsas.

Quanto à primeira, como todos os debates, é uma vezes mais mais profundo e outras menos, mas tem sido bem rico (o assunto é que é complexo e denso). Quanto à segunda, para além de o tema fazer as pessoas fugirem dele como "o diabo da cruz", já mereceu algumas horas em programas de grande audiência e múltiplos debates sectoriais pelo país, promovidos pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV). Eu próprio fiz parte de um painel que reportava à Criança. Muito útil, tal como um outro, na cheia sala Almeida Garrett, no Porto. Onde defendi que se retirasse a Criança da proposta do projecto de lei do BE por... falta de autonomia para exercer. E foi, neste e nos outros projectos! Isto foi há mais de um ano e eu deixei de hesitar. Meus caros: hesitem à vontade mas não arranjem desculpas para "salvar a alma" nessa hesitação!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Eutanásia

Em tempos de debate e esclarecimento, peço encarecidamente que me expliquem, a mim e, já agora, a Cavaco Silva, que a despenalização da eutanásia, a acontecer, não obrigará ninguém a praticá-la. E mais, que ela só será praticada dentro das mais eficazes normas de segurança e de certeza, no respeito dos mais elevados valores éticos. Talvez com essas explicações se afastem os medos dos que são contra, provavelmente receosos de que lhes tirem a vida pelas costas e por má-fé. Vida essa que, argumentam, “só a Deus pertence”. Portanto, vá de submeter aos seus princípios tudo e todos, mesmo aqueles que não “sentem” Deus, por se crerem ateus. Não parece mesmo que estamos perante a inquisitorial sanha autoritária de submeter os outros às nossas convicções? Expliquem-nos que só estamos a falar de liberdade, não de obrigatoriedade. Ressalva: não preciso dos esclarecimentos acima; já o ex-Presidente da República, não sei.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

“Com papas e bolos…”

O 22.º Congresso do PS não trouxe nada de novo. Não foi apresentada qualquer ideia ou proposta de ruptura. António Costa colocou o fantasma de Sócrates na mesma gaveta em que Mário Soares colocou o socialismo. Não esquecer que José Sócrates foi eleito primeiro-ministro com maioria absoluta, enquanto António Costa formou Governo através de uma maioria parlamentar. O Governo é incapaz de baixar os impostos sobre os produtos petrolíferos. O Governo dá com uma mão e tira com as duas. António Costa e Mário Centeno fazem lembrar o provérbio “Com papas e bolos se enganam os tolos”.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

