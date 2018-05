O multimilionário Roman Abramovich, proprietário do clube de futebol inglês Chelsea, obteve a nacionalidade israelita e pode mudar-se para Telavive, onde comprou uma propriedade, informa a imprensa de Israel. A notícia ganha contornos de acontecimento pelo facto de o visto de Abramovich para o Reino Unido ter expirado há cerca de um mês e as autoridades britânicas ainda não o terem renovado, depois de Londres ter revisto a política de autorizações de residência a oligarcas russos no seguimento do caso Skripal.

No contexto da demora da renovação do seu visto, o multimilionário, de 51 anos, que é judeu, e que visita regularmente Israel, terá entrado com um pedido para se tornar cidadão israelita. Segundo a imprensa de Israel, Abramovich terá chegado a Telavive nesta segunda-feira para obter os documentos, com alguns órgãos de informação a confirmarem a concessão da cidadania. Segundo um porta-voz do Ministério do Interior de Israel, o pedido terá entrado na embaixada do país em Moscovo.

Recorde-se que Israel concede a cidadania a qualquer judeu que deseje mudar para o país e o passaporte por norma é emitido logo depois de o pedido ser efectuado. Os cidadãos israelitas podem entrar no Reino Unido sem visto para estadias curtas, mas necessitam de um visto para trabalhar no país. Não se sabe ainda se o pedido de visto do multimilionário foi rejeitado pelas autoridades britânicas, nem se a demora na renovação estará ligada à mudança na política de concessão de vistos, embora se aponte para esse cenário. Até agora as autoridades britânicas têm-se negado a comentar o caso.

A verdade é que as autoridades britânicas endureceram a política de concessão de vistos a oligarcas russos depois do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal, em Inglaterra, em Março, tendo o Governo britânico acusado Moscovo pelo sucedido, com o Kremlin a negar as acusações. O caso viria a provocar uma crise diplomática, que resultou na expulsão de 150 diplomatas russos de vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, e dois terços dos países membros da União Europeia.

