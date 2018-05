Pelo menos três pessoas morreram na sequência de um ataque na cidade de Liège, na Bélgica. O número de mortos inclui dois polícias e um peão, além do próprio atacante, que foi neutralizado pelas autoridades belgas. O atacante terá ainda feito de uma mulher refém esta manhã, numa escola em Liége, na Bélgica.

O jornal belga Le Soir descreve que foram ouvidos vários tiros pelas 10h30 (hora local, 9h30 em Lisboa), disparados por um homem que atirou sobre dois agentes, nas imediações do café des Augustins, na rua com o mesmo nome. De seguida, ter-se-á posto em fuga, mas antes de ser interceptado e neutralizado pela polícia belga, entrou no liceu conhecido como L’Athénée de Waha e fez uma refém. A mulher seria funcionária da escola e não foi ferida.

Para além das três vítimas mortais, o atacante fez pelo menos dois feridos, escreve a RTBF.

Ainda não se sabe o que terá motivado o ataque.

