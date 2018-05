A instabilidade política em Itália está a provocar estragos nos mercados financeiros um pouco por toda a Europa. Com os investidores preocupados com o provável cenário de novas eleições na terceira maior economia da zona euro, a bolsa de Milão está a cair cerca de 3%, esta terça-feira, e a contagiar outras praças europeias. Os efeitos estão igualmente a fazer-se sentir nos juros da dívida italiana, que dispararam para máximos desde 2014, com os investidores a escaparem para activos de menor risco, como o dólar ou a dívida alemã.

Portugal também está a ser afectado, com a bolsa de Lisboa a cair cerca de 2% e o BCP a liderar as perdas (as acções do banco estão a cair perto de 8%). O PSI-20 negoceia no valor mais baixo desde o mês passado. Na dívida pública, o prémio de risco que os investidores estão dispostos a pagar também está a sofrer os efeitos da tensão italiana, com os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos a subir para o valor mais alto desde Outubro.

O chumbo de Sergio Mattarella à escolha do eurocéptico Paolo Savona para o Ministério das Economia e Finanças levou a Liga e o Movimento 5 Estrelas (M5S) a abandonar os planos para a formação de um Governo em Itália, no domingo. O Presidente decidiu então nomear um ex-director do Fundo Monetário Internacional, Carlo Cottarelli, para liderar um executivo tecnocrata.

Sem a confiança necessária no Parlamento – dominado pela plataforma anti-sistema de Luigi Di Maio e pelo partido de extrema-direita de Matteo Salvini – o Governo de Cottarelli ficará reduzido ao papel de gestor das contas públicas do país até à realização de novas eleições, no final do Verão ou no início de 2019. A lista de ministros que o auxiliarão nessa missão a prazo será entregue esta terça-feira ao Presidente.

Na sua primeira mensagem aos italianos, na segunda-feira, o Cottarelli procurou descansar os mercados, garantindo que um Governo por si liderado “asseguraria uma gestão prudente” das contas italianas e lembrando que a participação na zona euro é “essencial” para Itália – algo que Savona colocou em causa, precipitando a rejeição de Mattarella.

Confrontado com os efeitos negativos da crise nos mercados financeiros, o governador do Banco de Itália também quis passar uma mensagem de tranquilidade esta manhã.

Citado pelo El País, Ignazio Visco assegurou que “a confiança na força do país é grande”, independentemente das “avaliações mesquinhas e desequilibradas” que se estão a fazer do impacto da crise na economia italiana.

