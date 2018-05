A Câmara do Porto revelou nesta terça-feira que a reconversão do antigo Matadouro, que representa um investimento de 40 milhões de euros, foi adjudicada à Mota Engil, sendo o projecto de arquitectura da responsabilidade do japonês Kengo Kuma.

No seu portal de notícias, a autarquia afirma que o projecto "prevê uma grande cobertura" que vai unir o antigo matadouro, que será preservado, e o novo edifício, bem como uma passagem pedonal por cima da Via de Cintura Interna (VCI).

O concurso de concessão que a câmara lançou em Agosto do ano passado contou com três concorrentes e indicava "a reconversão integral do complexo, mantendo a sua memória histórica e natureza arquitectónica, em espaços empresariais diversificados e polivalentes".

A autarquia anuncia que o projecto escolhido, cujo investimento é "inteiramente privado", prevê "áreas para a instalação de empresas", mas também para museus (o Museu da Indústria ficará lá sediado), "reservas de arte, auditórios, espaços expositivos e equipamentos sociais".

"O Matadouro não é, contudo, a repetição do conceito de condomínio empresarial fechado como existe noutros locais, mas antes um espaço aberto e de passagem, ou seja, será parte da cidade", afirma, acrescentando que "um dos elementos fundamentais do projecto é a rua pedonal coberta, que o atravessa de ponta a ponta, ligando a um jardim suspenso sobre a VCI que dá acesso à estação de metro do Estádio do Dragão".

O arquitecto Kengo Kuma, autor deste projecto em parceria com os portugueses OODA, é conhecido por desenhar o estádio nacional de Tóquio, que será palco da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, em 2020, na capital japonesa.

Nascido em Yokohama, Kengo Kuma é também autor do Suntory Museum of Art, em Tóquio, a Bamboo Wall House, na China, a sede do grupo Louis Vuitton, no Japão e o Mandarin Oriental Dellis Cay, um Spa das Caraíbas.

Em Abril de 2016, o presidente da Câmara, Rui Moreira, foi a Milão, em Itália, explicar o que pretendia fazer com o antigo Matadouro industrial da cidade.

