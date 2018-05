Um autocarro da Rodoviária de Lisboa incendiou-se às primeiras horas da manhã desta terça-feira, na Rua do Lumiar, junto da calçada de Carriche, em Lisboa. Não há registo de feridos.

PUB

O alerta foi dado por volta das 5h55, confirmou fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa ao PÚBLICO. Quando os bombeiros chegaram ao local, o autocarro já estava em chamas, mas não se registaram vítimas. “Quando chegámos já não estava ninguém no interior [do autocarro], e as pessoas acabaram por abandonar pelos próprios meios”, disse fonte dos Bombeiros. Os "poucos" passageiros que seguiam dentro do autocarro terão sido retirados pelo motorista.

O incêndio foi extinto pelas 6h30 e o autocarro ficou “completamente danificado”. Ainda não se sabe o que terá causado o incêndio.

PUB

A viatura foi rebocada pelas 9h30, como indica uma fonte da PSP de Lisboa ao PÚBLICO, e a circulação foi retomada.

PUB