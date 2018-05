A Associação Portuguesa das Empresas do Sector Privado de Emprego e de Recursos Humanos (APESPE RH) alerta que a taxa de rotatividade que o Governo quer aplicar aos empregadores vai penalizar sobretudo as empresas de trabalho temporário de pequena dimensão e as que se especializaram em determinados sectores de actividade. Por isso, Afonso Carvalho, presidente da APESPE, propõe que o sector fique isento da nova taxa que está a ser discutida na Concertação Social, com o objectivo de penalizar o uso excessivo de contratos precários.

“Para determinados sectores até pode fazer sentido, mas defendemos que o trabalho temporário devia estar isento desta medida”, defende Afonso Carvalho. “O nosso serviço é garantir flexibilidade aos nossos clientes, e estarem-nos a taxar pelo serviço que prestamos é contraproducente”, argumenta em declarações ao PÚBLICO, acusando o Governo de “criar barreiras aos contratos flexíveis, que são necessários”.

“Poderá haver empresas de menor dimensão ou especializadas em determinada actividade que ficarão mais expostas. Por exemplo, uma empresa de trabalho temporário que trabalhe exclusivamente com o sector do turismo ou da hotelaria poderá ficar prejudicada”, antecipa.

O líder da APESPE, onde estão representadas algumas das maiores empresas do sector temporário que operam em Portugal, critica também a imposição de um limite ao número de renovações dos contratos temporários.

Na proposta que fez aos parceiros sociais na semana passada, e que esta quarta-feira voltará a ser discutida na Concertação Social, o Governo concretiza um conjunto de medidas que tinham sido negociadas com o Bloco de Esquerda no âmbito de um grupo de trabalho da precariedade. Uma delas passa por impor um limite máximo de seis renovações aos contratos que as empresas de trabalho temporário podem celebrar com o mesmo trabalhador, algo que agora não existe na lei.

O prazo de aplicação das normas das convenções colectivas aos trabalhadores temporários são eliminados e a empresa será obrigada a informar o trabalhador temporário do motivo subjacente à celebração do contrato. Outra mudança significativa tem a ver com a criação de uma sanção que obrigará a empresa utilizadora a integrar o trabalhador no quadro caso a lei seja violada.

Para Afonso Carvalho, o problema está sobretudo na imposição de um limite de renovações. “Não achamos que tenha de haver limites quanto ao número de renovações, porque os contratos de trabalho temporário já têm uma duração máxima de dois anos imposta por lei”, afirma, lembrando que apenas 11 dos 27 países da União Europeia têm limites ao número de renovações.

“O limite às renovações é impeditivo para alguns sectores de actividade. A hotelaria é um dos sectores que vai ter problemas. É difícil encontrar uma medida que sirva a todos”, acrescenta. “A ter de haver limite máximo de renovações que seja de 12”, propõe.

Para o presidente da APESPE, o Governo devia concentrar os esforços na inspecção. “A imposição de limites à renovação dos contratos e a nova taxa contributiva advêm da incapacidade de o Governo fiscalizar. Essa é uma questão que nos preocupa”, adverte.

“Os números dão conta da existência de 280 empresas de trabalho temporário licenciadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional e os associados da APESPE RH são 50 empresas. Não estou a dizer que as empresas incumpridoras são as que estão fora da associação, mas as que estão filiadas acabam por ser mais fiscalizadas. E as restantes?”, questiona.

Algumas medidas em discussão O debate em torno da revisão da lei laboral volta nesta quarta-feira à Concertação Social. O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, leva aos parceiros as suas propostas finais e só nessa altura será possível perceber se há condições para um acordo que junte Governo, patrões e centrais sindicais. Taxa para penalizar contratação a termo O Governo quer criar uma contribuição adicional para as empresas que tenham uma rotatividade excessiva de trabalhadores. A ideia é aplicar uma taxa anual, que poderá ir até aos 2%, às empresas que ultrapassem a média sectorial na contratação a termo. O desenho da medida será definido através de um decreto regulamentar. Contrato a termo limitado a dois anos A proposta do Governo passa por reduzir o limite máximo dos contratos de três para dois anos e, ao mesmo tempo, por criar um travão à sua renovação. O número de renovações vai manter-se nas três, mas os critérios serão alterados e o total das renovações não poderá exceder a duração do primeiro contrato. Mais período de experiência para trabalhadores específicos Contratar a termo para um posto de trabalho permanente jovens à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração vai deixar de ser possível. Mas na semana passada, o ministro do Trabalho introduziu uma nova medida que pode ser vista como uma forma de limitar esta restrição e que aumentar de 90 para 180 dias o período experimental a que estes públicos ficam sujeitos quando são contratados. A medida pode suscitar dúvidas constitucionais, embora o Governo diga que é diferente da que foi chumbada em 2008. Banco de horas com acordo de 65% dos trabalhadores O Governo vai eliminar o banco de horas por acordo individual e quer reservar estes mecanismos para a negociação colectiva. Mas na proposta mais recente introduziu uma inovação que permite criar bancos de horas fora da contratação colectiva, desde que 65% dos trabalhadores votem favoravelmente, num processo que terá o controlo dos sindicatos e dos trabalhadores.

