“Inaceitável” foi como todos os eurodeputados portugueses classificaram a proposta legislativa apresentada pela Comissão Europeia para regulamentar as transferências dos diferentes fundos da política de coesão no próximo quadro financeiro plurianual, e que segundo avançou em primeira mão o diário espanhol El País resultará numa diminuição de cerca de 7% das verbas atribuídas a Portugal.

A proposta, que será apresentada nesta terça-feira à tarde, em Estrasburgo, confirma a intenção já anunciada pela Comissão de rever em baixa em cerca de 10% o montante global da rubrica da coesão no próximo quadro financeiro de 2012/27. Dos três fundos que absorvem as verbas, é precisamente o da coesão, que só é atribuído aos países cujo Rendimento Nacional Bruto per capita é inferior a 90% da média da União Europeia, que conhece um corte maior, de cerca de 45%.

PUB

Nos outros instrumentos — Fundo Social Europeu e FEDER — Portugal também sai penalizado com a revisão feita pela Comissão Europeia dos critérios de distribuição das verbas, e que além do chamado critério de Berlim que era utilizado até agora (e que tem a ver com o Produto Interno Bruto per capita) acrescenta agora uma ponderação que pode chegar aos 20% dos valores da taxa de desemprego jovem, o grau de qualificações da população, as emissões de gases poluentes e ainda os fluxos migratórios em cada Estado-membro.

PUB

A manter-se, a proposta de Bruxelas representa uma redução de cerca de 1600 milhões no envelope nacional que, no actual quadro financeiro, ascende a 22.800 milhões de euros. Os fundos estruturais e de coesão respondem actualmente por cerca de 80% do investimento público em Portugal.

Para os eurodeputados de dois partidos que apoiam o Governo no Parlamento português, Marisa Matias (BE) e João Ferreira (PCP), os cortes no fundo de coesão são inaceitáveis — “ponto final”. “O Governo português não pode aceitar um orçamento desta natureza”, sublinhou Marisa Matias, considerando que a política da Comissão resulta numa penalização dos países que, como Portugal, conseguiram nos últimos anos reduzir a sua taxa de desemprego e melhorar a qualidade de vida da sua população — mas que continuam a exibir níveis de pobreza e desigualdade acentuada e estão numa fase de divergência.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Quanto mais conhecemos da proposta do próximo quadro financeiro mais claro se torna quão negativa e inaceitável é para Portugal. O que está neste momento em cima da mesa é reduzir aquilo que já hoje é manifestamente insuficiente. Isso é inaceitável e creio que o Governo português deve deixar isso muito claro desde o início” nas negociações que vão decorrer no Conselho Europeu, afirmou João Ferreira.

O eurodeputado social-democrata, José Manuel Fernandes, também descreve a proposta como muito negativa, mas ainda acredita que é possível. “Não podemos atirar a toalha ao chão”, disse, até porque se não forem introduzidas alterações significativas, “não se pode chamar mais política de coesão à política que a Comissão apresenta”, observou o único representante de Portugal no comité do Orçamento no Parlamento Europeu.

“A política de coesão tem o objectivo de diminuir as assimetrias regionais e ajudar os países mais pobres”, lembrou. Ora, se a distribuição final das verbas resulta num decréscimo das transferências para todos os chamados países da coesão mas num aumento dos montantes para países que são mais ricos, caso da Espanha (que recebe mais 5%) e da Itália (mais 6%), não estão a ser cumpridos os objectivos de solidariedade e justiça", acrescentou.

PUB