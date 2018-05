A União Europeia (UE) deve avaliar se os investimentos de empresas de países terceiros em órgãos de comunicação social europeus afectam a independência destes meios, defendem os eurodeputados da comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu (PE).

PUB

Na segunda-feira, esta comissão (INTA, na sigla em inglês) votou favoravelmente um conjunto de regras destinadas a escrutinar o investimento estrangeiro directo (IDE) na UE em activos considerados estratégicos, como a energia e as telecomunicações, em linha com a proposta legislativa apresentada em Setembro pela Comissão Europeia. Esta tem sido vista essencialmente como uma forma de lidar com as preocupações de países como a Alemanha e a França relativamente aos investimentos chineses dos últimos anos.

Num comunicado divulgado na segunda-feira ao final do dia, o PE sublinhou que o objectivo do novo mecanismo é o de garantir que os investimentos de países terceiros não são uma ameaça para as infra-estruturas críticas ou para as tecnologias essenciais dos países europeus e para a informação sensível dos Estados-membros e dos seus cidadãos.

PUB

Segundo uma porta-voz do PE, este processo de escrutínio “não é obrigatório” e “não inclui poder veto sobre os investimentos”. “É apenas um mecanismo para que os Estados-membros se comprometam a encontrar uma solução, com a ajuda da Comissão”, disse a mesma fonte ao PÚBLICO. “Os eurodeputados puseram muita ênfase no processo de troca de informação” entre os países e a Comissão, acrescentou.

A INTA propõem que se um Estado-membro decidir escrutinar um investimento, deverá informar os outros Estados-membros e a Comissão num prazo de cinco dias úteis. Além disso, se um terço dos países considerar que o investimento levanta preocupações, o país em questão deverá iniciar “um diálogo para resolver as questões identificadas”.

Os eurodeputados da INTA salientam que “reforçaram o âmbito da proposta” de regulamento que a Comissão Europeia apresentou em Setembro, incluindo os media nos sectores de actividade que merecem vigilância reforçada. O objectivo é que os Estados-membros e o executivo comunitário possam também determinar se determinado investimento afecta “a independência dos media ou a autonomia estratégica da UE”, se o investidor tem “histórico de investir em projectos que possam afectar a segurança ou a ordem pública” e se “o investimento pode levar à criação de um monopólio”, lê-se no comunicado.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Setembro, na proposta para criar um mecanismo de escrutínio do IDE que permita avaliar os seus efeitos em “infra-estruturas críticas, incluindo em matéria de energia, transportes, comunicações, armazenamento de dados, espaço ou infra-estrutura financeira, bem como instalações sensíveis”, a Comissão Europeia sublinhou que a abertura ao investimento de países terceiros “continua a ser um princípio fundamental para a UE e uma fonte importante de crescimento”.



Porém, admitiu a existência de “preocupações” com “investidores estrangeiros, nomeadamente empresas estatais, que assumem a direcção e controlam empresas europeias que dispõem de tecnologias essenciais por razões estratégicas”. Isto quando, ao mesmo tempo, “os investidores da UE muitas vezes não gozam dos mesmos direitos de investir no país do qual o investimento é originário”.

Com as emendas realizadas pelos eurodeputados da INTA ao texto da Comissão (aprovadas por 30 votos a favor e sete votos contra), a expectativa é a de que o documento final possa ser votado na próxima sessão plenária de 11 a 14 de Junho, em Estrasburgo, lê-se no comunicado. Enquanto isso, espera-se que também os Estados-membros definam uma posição comum no Conselho da União Europeia sobre as novas regras de escrutínio do investimento, de modo a que possa vir a ser alcançado um consenso entre as três instituições (Parlamento, Conselho e Comissão).

Na semana passada, a Reuters noticiou que havia vários Estados-membros contra a adopção de regras mais apertadas, entre eles, o Estado português. “Os responsáveis portugueses disseram-nos que têm tanto medo de perder o investimento chinês que não se podem dar ao luxo de aprovar isto”, disse à Reuters um responsável europeu, sob anonimato.



PUB