A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) tem um novo simulador de preços para ajudar os consumidores de energia – consumidores domésticos, mas também pequenos negócios – a fazerem a melhor opção entre os 207 tarifários de electricidade e gás que existem no mercado liberalizado em Portugal. Em média, os consumidores portugueses mudam de contrato a cada três anos, mas “o ideal era que o fizessem todos os anos”, sublinhou o director de tarifas e preços da ERSE, Pedro Verdelho, na apresentação do simulador, porque é isso que dá “vitalidade ao mercado” e motiva o aparecimento de ofertas mais competitivas.

PUB

Para cerca de cinco milhões de pequenos consumidores de electricidade há 15 comercializadores que no final do primeiro trimestre disponibilizavam um total de 146 ofertas. No caso do gás natural, que tem cerca de um milhão de clientes, existem sete comercializadores, com 61 ofertas.

Foi para ajudar os consumidores a “fazerem a escolha mais acertada” neste mar de tarifários, “com cada vez maior complexidade”, que a entidade liderada por Cristina Portugal substituiu o anterior simulador lançado em 2007, numa fase em que o mercado liberalizado dava os primeiros passos.

PUB

A nova ferramenta tem um interface mais intuitivo e com novas funcionalidades. Entre elas, permite comparar a contratação conjunta e separada de fornecimentos de electricidade e gás, para que se perceba se é mais barato juntar os dois serviços num só operador ou fazer dois contratos distintos.

Além de permitir uma simulação rápida, com casos pré-preenchidos (para consumos típicos de casais sem filhos ou casais com filhos), o simulador também oferece ao consumidor a possibilidade de obter resultados mais personalizados, através da introdução dos preços dos seus contratos (com isto poderá comparar a sua facturação mensal com as restantes ofertas no mercado).

O simulador permite diferenciar as ofertas de acordo com os objectivos de cada cliente de energia – potência contratada, tarifas bi-horárias ou tarifas simples, por exemplo – e permite filtrar as ofertas consoante as condições específicas dos tarifários (se são tarifários com ou sem fidelização, se têm serviços adicionais agregados ou descontos associados a cartões de cadeias de distribuição alimentar, entre outras), para que os consumidores percebam quanto é que efectivamente pagarão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outra novidade do simulador é o facto de a informação ser disponibilizada em formato de base de dados. Este ficheiro “descarregável” permitirá que outras entidades que têm comparadores de preços – como as associações de defesa dos consumidores – usem informação escrutinada e tratada com a chancela do regulador da energia. Para os consumidores a “questão da confiança [nos dados] é importante”, sublinhou o director de tarifas e preços da ERSE na apresentação do novo simulador.

PUB

Referindo-se ao sector energético como “um sector muito complexo” e com uma “assimetria enorme de informação” entre as empresas e os consumidores, Pedro Verdelho sublinhou que outro dos objectivos deste instrumento é ajudar os consumidores a descodificarem as várias componentes das tarifas de luz e de gás e a saberem interpretar as suas facturas mensais.

A propósito do comparador de preços da Adene – Agência para a energia, o Poupa Energia, o responsável da ERSE notou que o preenchimento desse simulador “é um pouco mais complexo” porque tem os requisitos da eficiência energética, que o da ERSE não tem. Em todo o caso, destacou que o facto de existirem várias entidades com este tipo de ferramentas “potencia a participação dos consumidores no mercado e facilita a transmissão de informação”.

PUB