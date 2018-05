Team Brunel e Dongfeng foram os grandes vencedores da nona e antepenúltima etapa da Volvo Ocean Race (VOR) 2017-18, que terminou nesta terça-feira, em Cardiff. Após um final emocionante devido aos fracos ventos e fortes correntes que se fizeram sentir no canal de Bristol, o Team Brunel derrotou no sprint final o AkzoNobel, enquanto o terceiro lugar do Dongfeng garante à equipa liderada pelo francês Charles Caudrelier o regresso à liderança, devido à má prestação do MAPFRE: os espanhóis terminaram na quinta posição.

No final da sexta etapa, com mais de metade da 13.ª edição da VOR percorrida, o Team Brunel era penúltimo na classificação geral, com apenas 20 pontos, praticamente metade da pontuação do líder MAPFRE (39 pontos). Apenas três etapas depois, a equipa de Bouwe Bekking e Peter Burling já morde os calcanhares aos favoritos MAPFRE e Dongfeng. Com dois triunfos (ambos em etapas com pontuação a dobrar) e um segundo lugar, o Brunel colocou-se após a chegada ao País de Gales a três pontos da liderança e a luta pela vitória final deixou de ser apenas um despique entre MAPFRE e Dongfeng.

Classificação da 9.ª etapa 1.º - Team Brunel

2.º - Team AkzoNobel

3.º - Dongfeng

4.º - Vestas

5.º - MAPFRE

6.º - Turn the Tide on Plastic

7.º - Scallywag

PUB

PUB

Para cortar a meta em primeiro lugar em Cardiff, a equipa com bandeira da Holanda teve que travar uma luta intensa com o AkzoNobel, liderado pelo também holandês Simeon Tienpont, que comandou a regata durante largos períodos e estabeleceu um novo recorde absoluto de distância percorrida em 24 horas: 602,5 milhas náuticas.

Classificação geral 1.º - Dongfeng, 60 pontos

2.º - MAPFRE, 59 pontos

3.º - Team Brunel, 57 pontos

4.º - Team AkzoNobel, 48 pontos

5.º - Vestas, 36 pontos

6.º - Scallywag, 29 pontos

7.º - Turn the Tide on Plastic, 26 pontos

"Estamos muito felizes com este resultado. Bater os dois barcos vermelhos [MAPFRE e Dongfeng] era o nosso objectivo", disse Bouwe Bekking, skipper do Team Brunel, após cruzar a linha de chegada em Cardiff. O holandês afirma que agora “o objectivo é continuar a olhar para a frente”, traçando como meta um triunfo no seu país, onde a prova vai concluir-se: “Reduzimos a diferença para o MAPFRE e o Dongfeng, e a vitória em Haia continua a ser o nosso principal objectivo.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar de continuar sem conseguir vencer uma etapa, a regularidade do Dongfeng vale à equipa franco-chinesa a liderança da geral. No pódio pela sexta vez, o VO65 liderado por Charles Caudrelier volta ao topo da classificação geral e o skipper francês considera que “vai ser muito interessante para os fãs acompanhar a regata, que está longe de estar terminada”. "É bom [ser primeiro], mas é uma vantagem muito pequena para o MAPFRE e agora também para o Brunel, que está a fazer uma recuperação fantástica. O nível é muito equilibrado e vai ser uma grande luta por todos os lugares”, acrescentou Caudrelier.

Com um modesto quinto lugar, os espanhóis do MAPFRE foram destronados do topo e Xabi Fernández reconhece que não teve “uma etapa fácil”: “Foi doloroso desde o primeiro dia e nunca conseguimos recuperar, mas olhando para a frente sentimo-nos confiantes.”

Com Frederico Melo a bordo, a Turn The Tide On Plastic, equipa com bandeira de Portugal e das Nações Unidas, manteve-se sempre perto do pelotão da frente, mas não conseguiu melhor do que a sexta posição, enquanto o Scallywag, de António Fontes, é o único barco que ainda não concluiu a etapa.

PUB