O futebolista português João Amaral, proveniente do Vitória de Setúbal, assinou um contrato de três temporadas com o Benfica, anunciou besta terça-feira o clube da Luz no seu site oficial.

O extremo, de 26 anos, fez a sua formação no Vilanovense, passando depois por Candal, Mirandela, Pedras Rubras e AD Oliveirense, antes de chegar ao Vitória de Setúbal em 2016/17. Em duas temporadas nos sadinos, João Amaral fez 78 encontros e marcou 14 golos.

Na época passada foi um dos elementos de maior destaque do conjunto setubalense, tendo apontado nove golos em 41 jogos ao serviço dos sadinos, o que lhe valeu o salto para os "encarnados".

