Os direitos de transmissão televisiva da Liga dos Campeões de futebol e da Liga espanhola em Portugal foram adquiridos pela Eleven Sports por três temporadas, já a partir de 2018/19, anunciou nesta terça-feira a operadora internacional.

PUB

Os direitos televisivos destas duas competições em Portugal pertenciam até agora à Sport TV.

Em comunicado, a distribuidora de conteúdos desportivos refere que "irá detalhar em breve a forma como a marca estará presente no mercado nacional". "Estamos ansiosos para oferecer futebol de qualidade em directo através de uma experiência inovadora que permita aos fãs envolverem-se num desporto muito competitivo, com as maiores equipas e melhores jogadores do mundo. A forma como os adeptos, especialmente os mais jovens, vêem desporto em directo está a mudar e reflectimos sempre isso na forma como disponibilizamos o nosso produto. Estamos entusiasmados com as oportunidades que o mercado português nos oferece", disse Danny Menken, director da Eleven Sports.

PUB

A Eleven Sports, que disponibiliza muitos dos seus conteúdos online, está já presente em vários países a nível global, embora apenas tenha os direitos da Champions apenas no mercado português. Esta empresa já tem direitos da Liga espanhola no Reino Unido, Polónia, Bélgica e Luxemburgo; da Serie A em Itália, Polónia, Bélgica, Luxemburgo e Taiwan; da Premier League em Taiwan; da Fórmula 1 na Polónia; e da NBA na Bélgica, Singapura e Taiwan.

PUB