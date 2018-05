Cavaliers contra Warriors. Quem pensava que esta guerra entre estrelas da Liga Norte-americana de Basquetebol Profissional (NBA) era uma trilogia, enganou-se. Afinal há um quarto capítulo, uma quarta final consecutiva entre as equipas de Cleveland e Oakland. A pergunta surgiu agora: a NBA está a tornar-se repetitiva? Há quem diga que sim, que se tornou chata desde que Kevin Durant rumou aos Warriors – e que isso era previsível. Mas a discussão do título de 2018, que começa na madrugada de sexta-feira, não tem de ser um filme já visto. Até porque o campeão em título não é imbatível, como se viu na final da Conferência Oeste. E como se viu na decisão do título em 2016.

A NBA até já está habituada à rivalidade entre duas equipas dominantes e a dos Boston Celtics e LA Lakers, na década de 60 foi ainda mais notória do que a hegemonia destes dois conjuntos que vão discutir o título mais apetecido pela quarta vez consecutiva (e a posse do respectivo anel de campeão, troféu entregue aos vencedores). Casas de apostas, especialistas comentadores e adeptos colocam o favoritismo nos ombros dos Golden State Warriors. Até porque os “Cavs” são muitas vezes resumidos ao líder da equipa, LeBron “King” James. Mas o basquetebol são cinco contra cinco – e por vezes James ganha.

Foto Na final de 2017, os Warriors conquistaram o título da NBA EPA/LARRY W. SMITH

“Sabemos do que LeBron James é capaz. É uma equipa nova [a dos Cleveland Cavaliers]. Temos de analisá-los bem”, alertou Stephen Curry, base dos Warriors e peça-chave no jogo número sete da final da Conferência Oeste, em que a formação de Oakland deu a volta ao resultado na segunda metade de um jogo que estava a perder por 14 pontos. De facto, os pontos de Curry e de Durant não teriam sido suficientes se os Rockets não tivessem simplesmente congelado na linha dos três pontos – falharam 27 lançamentos consecutivos de longa distância, um recorde negativo na história dos play-off da NBA.

Foto Curry avisa que não há favas contadas na quarta final consecutiva dos Warriors contra os Cavaliers Kyle Terada-USA TODAY Sports

A derrocada dos Rockets: uma estatística

Qual era a probabilidade de isto acontecer? Nate Silver, conhecido estatístico norte-americano que fundou e dirige o popular site fivethirtyeight (no qual se escreve sobre estatísticas na política e no desporto), fez as contas: a probabilidade de falhar 27 vezes seguidas era uma em 72 mil. Ou 0,138%. Agora olhe-se para as previsões desta final, até porque um bom adepto da NBA é um bom adepto de estatísticas: nalgumas casas de apostas, os “Cavs” têm entre 20% e 30% de favoritismo. A decisão surgirá em campo – e vai depender muito do que LeBron James for capaz de fazer.

Olhando para trás, a primeira trilogia de finais entre Warriors e Cavaliers ficou marcada por um grande equilíbrio: em 2015 foram necessários seis jogos (ganhou Golden State); em 2016 o título só se decidiu no sétimo e último jogo (ganhou Cleveland); e em 2017, os Warriors precisaram de cinco encontros para arrumar a questão a favor deles.

Foto Os "Cavs" também precisaram de sete jogos para afastarem os Celtics e chegarem à final Bob DeChiara-USA TODAY Sports

Ao longo da época, os Golden State somaram mais vitórias, mais pontos, maior percentagem de triplos convertidos e ressaltos defensivos. Na fase regular, a formação do Ohio foi derrotada nos dois jogos contra os Golden State.

Kevin Love, poste dos “Cavs”, ainda está a braços com uma lesão e não é certo que possa alinhar no primeiro jogo da final que, como habitualmente, se decidirá à melhor de sete jogos. Nos Warriors, Andre Iguodala — que foi o melhor jogador da final de 2015 — falhou os jogos contra os Rockets devido a uma lesão na perna. “Não é uma lesão fácil de prever em termos de tempo de recuperação”, explicou Steve Kerr, técnico da equipa de Oakland, na Califórnia. O facto de as equipas terem disputado mais partidas do que o habitual contribuiu para o desgaste, que as equipas médicas vão tentar minimizar.

A Oracle Arena, recinto dos Golden State Warriors, será palco do primeiro jogo. O factor casa pode ser aproveitado pela equipa de Stephen Curry e companhia que sabem, à partida, que se for preciso chegar ao jogo sete, este será disputado em casa.

