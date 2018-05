Bachar Mar-Khalifé cresceu numa casa em que a música estava sempre presente. Filho de pais cantores e compositores, os discos que estes punham a tocar enchiam as divisões com a música de vozes clássicas árabes como Fairuz ou Oum Kalthoum. Muitas das grandes referências do músico libanês provêm desse período de partilha. Mas um dos maiores heróis de Bachar, o nubiano Hamza El Din, não fazia parte das escolhas habituais dos seus educadores. “Não foram os meus pais que mo mostraram”, diz o músico ao PÚBLICO. “Encontrei o disco no escritório do meu pai. Eles não o costumavam tocar em casa, mas talvez seja por isso que teve um impacto tão poderoso em mim, porque pensei que tinha sido eu a descobrir algo que estava escondido, um tesouro ou qualquer coisa assim.”

The Water Wheel, disco monumental de El Din a solo para oud e voz, editado em 1971, havia de causar uma impressão tão intensa em Bachar Mar-Khalifé, então com 15 anos, que o músico dedicar-lhe-ia incontáveis noites no quarto a seguir cada melodia, conquistado por longos temas que lhe proporcionaram uma experiência “mística e misteriosa”. O som do oud e o tema de Oum Kalthoum (Remind me) eram já familiares, mas tudo o resto traduzia-se em algo de tal forma incomparável que Bachar tocaria o disco para amigos, tentando convertê-los para aquela sonoridade. “Quando ouvia o Hamza El Din, ouvia toda uma orquestra quando ele tocava apenas o oud. Na música dele escuta-se muitas coisas que ele não está a tocar.”

Terá sido essa presença fantasma de instrumentos como a bateria ou o baixo a contribuir também para que, ao receber do festival belga Les Botaniques carta-branca para apresentar uma criação nova, Bachar tivesse pensado de imediato em El Din. Após dois anos na estrada a apresentar em trio o álbum Ya Ballad – com o qual viajou até ao Festival Músicas do Mundo, em Sines, num concerto que foi um dos momentos altos de 2016, graças a uma música que vagueava entre o jazz, a clássica, a electrónica e a música árabe –, quis integrar essa sonoridade desenvolvida a três no concerto e no subsequente disco de homenagem a El Din.

The Water Wheel – a Tribute to Hamza El Din foi lançado há pouco mais de uma semana e é o ponto central do concerto desta terça-feira no Teatro da Trindade, integrado no Ciclo Mundos (uma lança do FMM Sines na programação da sala pertencente ao INATEL). Do alinhamento deverão constar temas de todos os álbuns anteriores de Mar-Khalifé (voz e piano), uma vez que cada novo lote de canções equivale a um pretexto ideal para voltar a estabelecer ligações entre o seu reportório e redescobrir tudo aquilo que ficou para trás a uma nova luz.

Hamza e Nirvana

Hamza El Din entrou na vida de Bachar Mar-Khalifé no mesmo período em que se deu o seu encontro com a música dos Nirvana. Foram revelações de uma intensidade semelhante. Tanto assim que o músico libanês não resiste a estabelecer um laço entre os universos sonoros dessas duas referências basilares para o seu trabalho criativo. A chave poderá estar na forma como fala também de El Din: “Talvez aquilo que mais me influenciou não tenha sido apenas a música e as notas, mas a forma de olhar a vida e os outros”, diz. “Parece-me que o mais importante na música é quando ela alastra para a nossa filosofia de vida.” Ambos fazem parte da sua convicção de que ao nascermos e crescermos num sítio não ficamos obrigados a enfiar a cabeça dentro desses lugares – “Acredito que criamos as nossas próprias raízes”, atira.

Claro que a homenagem que aqui apresenta a Hamza El Din dificilmente poderia repetir com os Nirvana. Se o músico da região de Núbia tinha a tal aura de segredo e de descoberta, o grupo de Seattle sofreu exactamente do contrário – da sobre-exposição. “Se os Nirvana fosse um segredo, já teria feito alguma coisa com a música deles. Mas penso que eles foram bastamente incomodados por muita gente. Em relação ao Hamza El Din, fico feliz por poder incomodá-lo”, ri-se.

Embora seja desconhecido das massas, o nubiano não escapou à atenção de artistas como o quarteto de cordas Kronos Quartet, a cantora Joan Baez ou as lendas do rock Grateful Dead – todos eles partilharam palcos ou estúdios com o nubiano. Bachar Mar-Khalifé conhece estas ligações, mas não foi tomado pela curiosidade de investigar a fundo aquilo que o seu herói pessoal partilhou com todos estes nomes durante os anos em que viveu nos Estados Unidos.

Em vez disso, e mesmo que a música gravada em trio possa ser enganadora a esse respeito, garante que prefere focar-se noutro ensinamento de El Din, uma das figuras que o convenceram de que “tocar sozinho é a orquestra mais completa que se pode ter”. Por isso, Bachar continua a fazer concertos a solo, para não se esconder atrás de outros instrumentos nem de outras linguagens.

Em ocasiões como esta noite, de um concerto a três, o prazer da interacção com os outros músicos é um bónus, assegura. A essência serão as canções de Hamza atravessadas pelas suas composições – ou, como o libanês lhes chama, “uma espécie de monstro” de Frankenstein. Sem costuras nem sustos, ainda assim.

