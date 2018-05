O projecto de arquitectura do Atelier AR4 para o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade foi o escolhido pelo júri do concurso público para a Fortaleza de Peniche, promovido pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), com assessoria técnica da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos. A escolha foi divulgada esta terça-feira pela DGPC em comunicado.

Os 22 trabalhos a concurso, que eram anónimos, foram avaliados por um júri composto pelos arquitectos Alexandre Alves Costa (presidente), João António Serra Herdade, João Mendes Ribeiro e Sofia Aleixo e pelo designer Henrique Cayatte.

Este júri classificou em primeiro lugar o projecto do atelier AR4, coordenado pelo arquitecto João Barros Matos, em segundo o do FSSMGN Arquitectos (arquitecta coordenadora Margarida Grácio Nunes) e em terceiro o do arquitecto Marcelo de Gouveia Cardia.

Os trabalhos concorrentes serão apresentados publicamente numa exposição que vai ser inaugurada no próximo dia 20 de Junho, às 19h, no Museu de Arte Popular, em Lisboa.

