Parece uma piada, mas não é. A Balenciaga tem, na sua colecção de Outono/Inverno 2018, uma camisa t-shirt. Está neste momento em pré-venda no site por 1290 dólares (1117 euros).

A peça, feita de uma popelina leve e respirável, "tem duas opções de vestir", descreve o site da marca francesa: "Vestir a t-shirt de mangas curtas com um drapeado na parte da frente ou usar a camisa de manga comprida com um drapeado nas costas". Na mesma colecção, a marca tem ainda à venda uma camisa dupla, que pode igualmente ser vestida de duas formas.

PUB

PUB

No Twitter, as reacções dividiram-se entre a comédia e a confusão. "Vou bater na primeira pessoa que vir a usar isto", escreve um utilizador. "A Rihanna usaria essa camisa t-shirt e todos vocês diriam que ela tinha arrasado", atira outro. O apresentador do programa de televisão local norte-americano Morning Break, aproveitou para brincar com a situação publicado uma fotografia com um blazer vestido ao contrário "o que acham deste fato ao contrário? Grátis... se já tiverem um fato". Já o actor Michael Rapaport publicou um pequeno vídeo a ridicularizar, de forma irritada, a camisa t-shirt.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não é a primeira, nem a segunda vez que a uma peça de roupa da Balenciaga ganha esta fama. Em Outubro do ano passado, a saia feita de um material que parecia um tapete de carro conseguiu também chamar a atenção das pessoas e, na colecção Primavera/Verão de 2018, a marca trouxe de volta os crocs. Um momento que ficou para a história foi quando esta lançou uma mala azul de 1700 euros semelhante aos sacos de 70 cêntimos do IKEA – que até mereceu uma resposta divertida da gigante sueca.

De resto, em 2017, o mundo viu a chegada de outros produtos bizarros, como as calças lamacentas da marca americana PRPS, o vestido inspirado no plástico que as lavandarias utilizam para proteger as peças de roupa da Moschino e as calças de ganga com um fecho "éclair" na parte de trás fruto da colaboração entre a Levi's e a Vetements.

PUB