As seis universidades portuguesas que têm lugar no ranking do Centro para os Rankings Universitários Mundiais (CWUR, na sigla internacional), o maior do género, conseguem todas melhorar a sua prestação em relação ao ano passado. Os resultados, que são divulgados esta segunda-feira, mostram que é a investigação científica a alavancar a prestação nacional, enquanto o emprego dos diplomados penaliza os seus resultados.

As duas melhores representantes nacionais estão no primeiro terço da tabela, com a Universidade de Lisboa em 220.º e a Universidade do Porto sete posições abaixo. A Universidade de Coimbra está na 403.ª posição.

Segue-se a Universidade Nova de Lisboa (439.º), que é a universidade portuguesa com a maior subida no ranking em relação ao ano passado, melhorando 155 posições. Ultrapassa assim as universidades do Minho (que é agora 522.ª) e de Aveiro (551.ª).

Entre os sete indicadores em que se baseia esta lista, aquele em que as instituições nacionais estão claramente pior colocadas é no da empregabilidade. Cinco das seis universidades estão abaixo da posição 1000 no que toca ao emprego dos seus diplomados. A única excepção é a Universidade do Porto no lugar 655, ainda assim bastante abaixo do seu ranking global.

Performance na investigação científica

O resultado das instituições portuguesas é conseguido sobretudo à custa da sua performance na investigação científica. As seis universidades surgem entre as 500 melhores do mundo em termos de resultados da investigação (“research output”) e as universidades de Lisboa e Porto estão mesmo nas 200 melhores (109.ª e 179.ª, respectivamente). A Universidade de Lisboa está também em destaque nos critérios de qualidade das publicações (154.ª) e número de citações (167.ª).

O presidente da CWUR, Nadim Mahassen, sublinha a investigação como um “factor-chave” para as instituições nacionais e deixa um aviso: “Será cada vez mais difícil competir no futuro com universidades que fazem investigação intensiva se o Governo não aumentar o investimento na investigação científica.”

Portugal também não consegue ter o mesmo tipo de resultados quando é avaliada a qualidade da formação. Ainda que apenas três universidades sejam listadas neste parâmetro, as universidades de Lisboa e Coimbra têm prestações muito abaixo do seu ranking global – 622.º e 659.º, respectivamente.

Só a universidade do Porto consegue um resultado de relevo na avaliação da qualidade do ensino, surgindo no lugar número 195. O corpo docente da universidade do Porto é também considerado o 191.º melhor do mundo neste ranking.

Em termos globais, o top 10 do ranking da CWUR é dominado pelas instituições norte-americanas, com oito das dez melhores universidades, um panorama que tem vindo a ser habitual desde a criação desta lista. Ainda assim, o número de instituições dos EUA na primeira metade da tabela caiu 11%. São agora 213 nas 500 melhores.

Harvard é a primeira universidade do ranking, seguindo-se Stanford e o Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT), todos nos Estados Unidos. Em seguida, aparecem as únicas duas representantes britânicas no pelotão da frente, as Universidades de Cambridge e Oxford.

O ranking da CWUR é a maior lista internacional deste tipo, com 1000 instituições e é elaborado pelo Centro para os Rankings Universitários Mundiais, uma instituição com sede na Arábia Saudita, desde 2012. Ao todo, neste ano surgem nesta lista universidades de 61 países. O ranking completo pode ser consultado em http://cwur.org/2018-19.php

