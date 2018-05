Os sindicatos de professores marcaram nesta segunda-feira greve às reuniões de avaliação do ensino básico e secundário, e também pré-escolar, a partir de 18 de Junho. E admitem que a paralisação possa prolongar-se até Julho. João Dias da Silva, da Federação Nacional de Educação (FNE) diz que o serviço de exames nacionais não será afectado.

PUB

Os exames nacionais do ensino secundário arrancam a 18 de Junho, com a prova de Filosofia. No 9.º ano, a prova de Português acontece a 22 e a de Matemática a 27.

Em comunicado, as oito estruturas sindicais que assinaram a declaração de compromisso com o Governo em Novembro do ano passado anunciaram ter decidido "marcar greve à actividade de avaliação a partir do dia 18 de Junho, com incidência nas reuniões de conselho de turma dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade, bem como, a partir de 22 de Junho, às reuniões da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, prevendo que, num primeiro momento, a greve se prolongue até final de Junho, podendo continuar em Julho".

PUB

PUB