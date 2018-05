Costa admite que não é possível limpar todos os terrenos este ano

A questão era sobre multas da limpeza de matos. António Costa respondeu aos jornalistas que o objectivo da aplicação de uma lei que existe há dez anos não é “cobrar coimas”, mas sim “ter um território mais seguro”. No entanto, acabou por admitir que, apesar de haver maior fiscalização, a limpeza de faixas de gestão de combustíveis não vai chegar a todo o país em 2018.

“Se me pergunta se é possível termos 100% do país limpo neste primeiro ano, seguramente que não”, explicava nesta segunda-feira. “Mas quanto mais limparmos este ano, menos teremos que limpar para o ano e assim sucessivamente”, prosseguindo nos anos seguintes o “esforço de manutenção”.

PUB

O primeiro-ministro dava uma conferência de imprensa com a presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrogão Grande (AVIPG), depois de uma reunião na sede da organização, que visitou pela primeira vez. Quase um ano depois da tragédia que provocou a morte a pelo menos 65 pessoas, António Costa não foi a Pedrogão sozinho. Contou com a presença dos ministros da Agricultura, Capoulas Santos, das Infra-estruturas, Pedro Marques e do ministro-adjunto Pedro Siza Vieira.

PUB

Lá dentro falou-se da reconstrução, de apoios na saúde e do aproveitamento de algumas das sugestões da AVIPG, explicou Costa, que entende que o incêndio que devastou a região deve servir também como um “grande alerta para o nosso futuro colectivo”. Por isso mesmo, a tónica foi a Protecção Civil, mencionou a presidente da AVIPG no final do segundo encontro da associação de vítimas com o Governo. O anterior tinha sido em Dezembro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“É preciso que haja um pacto de regime sobre a política florestal. Se não, tudo o que vamos fazer aqui é jogado fora”, advertiu Nadia Piazza, que aceitou colaborar na preparação do próximo programa eleitoral do CDS. A líder centrista passou também pelo concelho nesta segunda-feira. De manhã, antes de Costa, já Assunção Cristas tinha visitado duas empresas afectadas pelos fogos de Junho.

Cristas viu “um bom exemplo e um mau exemplo” daquilo que foi a assistência às empresas no período que seguiu aos incêndios. Foi por uma serração em Castanheira de Pêra que começou a ronda. Depois de ter sido destruída pelo fogo, a unidade já voltou a laborar. Já a Enerpellets, que tinha feito um investimento de 14 milhões para construir as instalações de processamento de resíduos florestais em 2008, continua sem apoios. De acordo com Cristas, a Enerpellets espera há cinco meses uma resposta das entidades do Estado ao pedido de apoio para iniciar a recuperação.

De 30 postos de trabalho sobram dez: cinco homens na Graça (Pedrogão) e outros cinco em Alcobaça, onde a empresa tem outra fábrica. “É inacreditável como um ano depois ainda não conseguiram fazer este investimento e recuperar a sua empresa”, comentava Cristas aos jornalistas no final da visita, acrescentando que “é um mau exemplo de como o projecto para a recuperação não conseguiu em todos os casos estar em funcionamento”.

PUB