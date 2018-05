O Presidente da República vai assistir ao Portugal-Marrocos, o segundo jogo de Portugal no Campeonato do Mundo de futebol da Rússia, que começa a 14 de Junho.

O pedido de deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa deu entrada no Parlamento na passada sexta-feira. O Portugal-Marrocos está marcado para 20 de Junho e terá lugar Luzhniki Stadium, em Moscovo, às 12h de Portugal continental.

Antes da selecção nacional partir para a Rússia, deverá encontrar-se com o Presidente da República no Palácio de Belém, como é habitual antes de a equipa participar numa grande competição Internacional.

A selecção treinada por Fernando Santos parte para Rússia no dia 9 de Junho. Portugal estreia-se a 15 de Junho no Grupo B frente à Espanha, em Sochi (18h de Lisboa), defronta cinco dias depois Marrocos, em Moscovo (12h), e fecha a fase de grupos a 25, em Saransk (18h) frente ao Irão, de Carlos Queiroz.

Na Rússia, o técnico Fernando Santos vai trabalhar com a equipa no centro de treinos do Saturn, situado em Kreatovo, a cerca de 50 quilómetros de Moscovo, que conta com três campos de futebol (dois relvados e um sintético), ginásio e alojamento, o que permite evitar deslocações de autocarro para os treinos.

No Campeonato da Europa de 2016,em França, Marcelo Rebelo de Sousa assistiu a três jogos da selecção, incluindo a final, que Portugal venceu frente à França. Caso Portugal avance para além da fase de Grupos do Mundial é possível que o Presidente da República se desloque mais vezes à Rússia.

