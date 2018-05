A um mês da reunião prevista com o Presidente dos Estados Unidos da América, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu o Conselho de Estado para analisar a situação internacional com um convidado especial: o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

PUB

A reunião, um das mais rápidas das nove do consulado de Marcelo, durou pouco mais de três horas e terminou com um curto comunicado. “A permanente defesa de uma abordagem multilateral e de respeito pelo direito internacional para os enormes desafios globais que surgem permanentemente, em particular nas questões de paz, da segurança e dos direitos humanos, bem como do desenvolvimento sustentável e do clima, realça o imperativo de uma maior união e cooperação internacional, de forma a criar condições de entendimento e diálogo que permitam ultrapassar os desbloqueamentos que se colocam a nível mundial”.

Uma formulação suficientemente genérica para incluir os temas debatidos e não especificados nesta nota informativa, que também realça a “relevância” e “papel fundamental” que o secretário-geral das Nações Unidas “tem desempenhado num contexto internacional tão complexo, difícil e exigente”.

PUB

Uma das principais questões em análise terá sido o concelamento da cimeira de Singapura entre os Presidentes dos Estados Unidos e da Coreira do Norte, na semana passada. Logo a seguir ao anúncio de Donald Trump, António Guterres afirmou em Genebra estar “profundamente preocupado” com a decisão do Presidente americano, e apelou a todas as partes para “encontrarem um caminho para a desnuclearização pacífica e verificável da Península da Coreia”.

PUB