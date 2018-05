Chegou do Mali em Setembro, sem documentos. Quando viu uma criança em apuros, na iminência de cair de uma varanda no quarto andar de um prédio no 18.º bairro de Paris, Mamoudou Gassama não hesitou: escalou o prédio e salvou-a. Pela sua coragem, foi recebido por Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu que lhe gabou a valentia. "Todos os papéis vão ser regularizados", assegurou Emmanuel Macron, no rescaldo do encontro com Gassama, no Palácio do Eliseu, cita o jornal Le Parisien.

O Presidente francês propôs também que fosse posta em marcha a naturalização, que o jovem de 22 anos aceitou, conta o Le Monde.

Tudo aconteceu no sábado passado, pelas 20h, de acordo com os bombeiros parisienses, e está documentado num vídeo que se tornou viral nas redes sociais. Mamoudou Gassama, jovem maliano de 22 anos, não pensou duas vezes quando viu a criança a balançar de uma varanda: “Não pensei, salvei-o”, contou o próprio à televisão francesa BFMTV. “Consegui alcançar a varanda e, graças a Deus, salvá-lo.”

Quando os bombeiros parisienses chegaram ao local, o menino, de quatro anos, já estava a salvo. “Por sorte, alguém fisicamente apto teve a coragem de salvar a criança”, disse um porta-voz dos bombeiros à agência AFP.

Os dois foram levados para o hospital na sequência do salvamento. “O homem queixava-se do joelho e a criança estava em estado de choque”, indicaram os bombeiros ao Le Monde.

Os pais não estariam em casa no momento do incidente. O pai acabou por ser detido por incumprimento de obrigação parental. A mãe não se encontra no país. A criança está actualmente ao cuidado de uma instituição de acolhimento.

A coragem valeu a Mamoudou Gassama a alcunha de “Homem-aranha do 18.º” em referência ao bairro onde aconteceu o salvamento (também conhecido como Butte-Montmartre) e o agradecimento de várias figuras políticas francesas. Emmanuel Macron agradeceu-lhe pessoalmente, nesta segunda-feira, no Palácio do Eliseu.

O “Homem-aranha do 18.º” vai receber ainda uma medalha de ouro pelo acto de coragem e um certificado assinado pelo chefe da polícia parisiense. O jovem de 22 anos vai ainda integrar os bombeiros-sapadores de Paris.

Depois de ser recebido no Eliseu, Gassama dirigiu-se a Montreuil, uma comuna nos subúrbios de Paris onde vive desde que chegou a França, e foi anunciado que se tornaria “cidadão de honra da cidade de Montreuil”, escreve o Le Parisien.

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, escreveu no Twitter que lhe ligou a agradecer o acto. No tweet que escreveu, elogiou a coragem do homem de 22 anos. “Ele contou-me que chegou há dois meses do Mali e que sonha fazer vida aqui. Respondi-lhe que o seu acto heróico foi um exemplo para todos os cidadãos e que a cidade de Paris está obviamente disponível para o apoiar nos seus esforços de se estabelecer em França”, lê-se no tweet.

