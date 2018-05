Entre os dias 29 de Maio e 5 de Junho, a Quinta da Caverneira será palco para a 37ª edição do "Fazer a Festa". Este ano, o festival vai centrar-se no teatro para a infância e juventude, com espaços dedicados ao convívio entre criadores e à conversa com o público.

Ao longo de oito dias, serão apresentadas seis peças de teatro, com nove sessões. Durante a tarde destinam-se à comunidade escolar, à noite o convite estende-se aos pais, para que possam levar os filhos ao teatro. Profissionais portugueses e internacionais, de elevado mérito na área, assistirão a todas as peças e, no final de cada espectáculo, darão início a um espaço de debate e reflexão entre os criadores e o público.

No evento, a cargo do Teatro Art’Imagem, em parceria com a Câmara Municipal da Maia, estarão presentes seis companhias de teatro: o Teatro Art’Imagem, Ana Madureira, do Porto, e Catarina Requeijo, de Lisboa, mas também três companhias galegas - Sarabela Teatro, Baobob Teatro e Elefante Elegante. A maioria dos espectáculos decorrerá no Auditório da Quinta da Caverneira. Apenas duas sessões terão lugar nos seus Jardins, em Águas Santas, na Maia.

O festival começa às 16h desta terça-feira, com a exposição "Aprender, Fazendo", que se debruça sobre o teatro para a infância e juventude do Art’Imagem na década de 80. Segue-se uma homenagem a Roberto Merino, figura central no desenvolvimento da companhia no mesmo período, com o nome "Um Homem do Teatro para Todos", na Biblioteca da Quinta da Caverneira, pelas 16h30. Uma hora depois, inicia-se o debate "À procura do Teatro para a Infância e Juventude", também na Quinta da Caverneira.

Na quarta-feira, pelas 14h30 e 21h30, será apresentada a peça "A Maior Flor e Outras Histórias Segundo José" pelo Teatro Art’Imagem. Às 18h de quinta-feira, sobe ao palco o espectáculo "El Ultimo Dragón" pelos espanhóis Sarabela Teatro. No dia 1 de Junho, data em que se comemora o Dia Mundial da Criança, miúdos e graúdos podem assistir à peça "Muita Tralha Pouca Tralha", por Catarina Requeijo, às 10h30 e às 14h30, nos Jardins da Quinta da Caverneira.

No fim-de-semana, há "Luppo" pelos galegos Baobob Teatro, no Auditório Quinta da Caverneira, às 18h, e "Dança da Chuva", pelo Elefante Elegante, no dia seguinte, à mesma hora. A peça "Dama Pé de Mim" por Ana Madureira, será apresentada na segunda-feira, às 14h30 e às 21h30, no Auditório Quinta da Caverneira. No último dia, pelas 15h, pode assistir a uma reflexão crítica sobre os espectáculos apresentados ao longo do festival.

Os bilhetes estão à venda por 5 euros. Para estudantes, menores de 6 anos, maiores de 65, profissionais das artes cénicas, desempregados e sócios do Sindicato de Bancários do Norte custam apenas 3 euros.

Texto editado por Ana Fernandes

