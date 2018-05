O seleccionador nacional, Fernando Santos, começa esta noite, em Braga, frente à Tunísia, no primeiro de três encontros de preparação com vista ao Mundial da Rússia, a tirar ilações sobre o momento de Portugal. Mesmo que o lote de convocados ainda aguarde a chegada do capitão, Cristiano Ronaldo, e dos sportinguistas Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gelson Martins.

Já em pleno palco do compromisso com a congénere tunisina — 14.ª do ranking FIFA e, simultaneamente, a mais bem cotada entre as selecções africanas —, Fernando Santos terá oportunidade de aferir alguns aspectos de ordem táctica, pormenores de suma importância para ultimar com rigor uma entrada personalizada no Mundial e, mais concretamente, os confrontos com Marrocos e Irão, rivais cujos estilos se aproximam do tunisino.

Mas mais do que a versatilidade e a competência táctica, Portugal está obrigado a causar uma impressão à medida e altura dos galões que ostenta desde a final de Saint-Denis, ainda que o treinador português relativize um cenário de pressão.

O seleccionador nacional pode nem arriscar declarar se o título de campeão europeu pesa no campo da responsabilização ou se, na inversa, pode reconfortar e massajar o ego da equipa. Mas nada disso parece capaz de interferir na hora de afirmar que o resultado dos três encontros particulares — à Tunísia seguem-se Bélgica e Argélia — não pode ser descurado ou desvalorizado quando está em causa o nome de Portugal, o que exige uma posição de força por parte de Fernando Santos, a defender que “os resultados interessam sempre”.

“Representamos a selecção nacional e todos os resultados contam... Sejam amigáveis, menos amigáveis, antes do Campeonato do Mundo, antes do Campeonato da Europa ou em competições oficiais”, vinca o seleccionador, que em breve terá todo o grupo completo, aproveitando as ausências de Ronaldo e dos “leões” para testar outras soluções.

“Estes jogos servem essencialmente para ver como estão os jogadores depois da paragem dos campeonatos e de uma semana de treinos”, acrescentou, interessado em ver a evolução da equipa em todas as suas valências de forma a poder intervir e introduzir as últimas “afinações” antes de chegar à Rússia, onde o primeiro embate, frente à selecção de Espanha, dia 15 de Junho, em Sochi, poderá ajudar a determinar a campanha lusa.

Para já, Fernando Santos orientou em Braga uma sessão de treino com 19 jogadores, sem lesionados e de novo com os guarda-redes Anthony Lopes e Beto.

A análise do comportamento dos jogadores do ponto de vista físico e táctico fornecerá, frente à Tunísia, os primeiros parâmetros para a entrada na recta final de preparação do Mundial. E a Tunísia desempenha um papel crucial, quer pela organização que Fernando Santos elogiou, quer pela qualidade corroborada pela presença na fase final do Rússia2018. Além desses factores que presidiram à escolha deste adversário como “cobaia” antes dos jogos a doer, também as “semelhanças na forma de pensar o jogo” seduziram Portugal, interessado em testar-se num cenário pouco familiar, mas que encontrará quando se cruzar com Marrocos e até com o Irão de Carlos Queiroz.

Sobre estas duas selecções em concreto, também Nabil Maaloul se pronunciou ontem, com conhecimento de causa. “Penso que o Irão será uma das atracções do Mundial. Jogámos com eles e mostraram grande preparação. É um grupo difícil também para Portugal. Não podemos desprezar Marrocos e Irão, têm um futebol muito atlético e Portugal tem um jogo mais técnico, mas tem individualidades que lhe podem dar acesso à próxima fase”, avaliou o seleccionador da Tunísia. Pouco adiantou sobre o embate desta noite: “Portugal é o último campeão da Europa e prevemos um jogo muito difícil, mas estamos prontos.”

