Portugal começou com um empate a dois golos a sua preparação para a fase final do Mundial de 2018. Nesta segunda-feira, em Braga, contra a Tunísia, a selecção nacional esteve a vencer por 2-0, mas consentiu que a formação africana igualasse, de novo, o marcador.

Ainda sem alguns dos seus principais jogadores (Cristiano Ronaldo é o nome que mais se destaca entre os ainda ausentes), Portugal começou a vencer a partida particular com a Tunísia. Um golo de André Silva, bem assistido por Quaresma, colocou a selecção nacional na frente do marcador (22').

Pouco depois, João Mário aumentou a vantagem portuguesa, num pontapé de fora da área, após um mau alívio tunisino na sequência de um canto (34').

So que depois surgiu a reacção tunisina. Ainda antes do intervalo (39'), Badri diminuiu a desvantagem, e Ben Youssef (64') fixou o resultado final, num erro de marcação da defesa portuguesa.

