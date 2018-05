O inferno continua para o guarda-redes do Liverpool, o alemão Loris Karius, que no último sábado comprometeu as aspirações da equipa inglesa, na final da Liga dos Campeões, em Kiev, com dois erros grosseiros que viriam a beneficiar o Real Madrid.

Foto Karius cometeu dois erros que custaram ao Liverpool a derrota na final da Champions frente ao Real Madrid EPA/ROBERT GHEMENT

O jogador de 24 anos, bem como alguns familiares, foram alvo de diversas ameaças, via redes sociais, misturadas com inúmeras mensagens de ódio. Num comunicado, a polícia comunicou que “leva muito a sério os comentários desta natureza nas redes sociais”, adiantando que os comentários e os comportamentos maliciosos ou ameaçadores serão investigados.

O guarda-redes, que já se desculpou publicamente pelos dois erros cruciais, que conduziram à derrota do Liverpool por 3-1, tem sido defendido pelos companheiros de equipa e pelo treinador Jürgen Kloop – para além de manifestações de solidariedade, como a do conhecido Ray Clemence, um dos míticos guarda-redes que passaram pelo Liverpool – mas isso não tem atenuado o pesadelo do jogador que assumiu publicamente que não tem conseguido dormir nos últimos dias.

