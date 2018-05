Lionel Messi disse que gostaria de jogar no Newell´s Old Boys, clube da primeira divisão argentina, antes de terminar a sua carreira profissional. "Será no Newell´s ou então em mais nenhum clube [na Argentina]. Eu gostaria de fazê-lo pelo menos durante seis meses, mas não sei o que irá acontecer", afirmou o jogador do Barcelona à estação televisiva argentina El Trece.

O jogador de 30 anos, vencedor do prémio de melhor jogador do mundo por cinco vezes — e que só vestiu a camisola do Barcelona em toda a sua carreira profissional—, veio agora afirmar que gostaria de voltar a jogar pelo clube da sua cidade natal (Rosario), onde esteve até aos 13 anos, altura em que se mudou para La Masia.

O craque argentino — que tem contrato com os "blaugrana" até 2021— confirmou que sempre desejou jogar no seu país, especificamente no clube em que nasceu para o futebol. O jogador proseguiu prometendo fidelidade aos "blaugrana". "Na Europa, quase de certeza, que só jogarei pelo Barcelona".

Já não será a primeira vez que Lionel Messi manifesta o desejo de terminar a sua carreira no campeonato argentino. O diário desportivo espanhol Gol noticiou, em Setembro de 2016, que na última revisão do seu contrato com o clube catalão ficou prevista uma cláusula que permitiria ao jogador rumar para o Newell´s, assim que achasse que estaria terminada a sua passagem pelo Barcelona.

