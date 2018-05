LeBron James, estrela dos Cleveland Cavaliers, foi uma peça fundamental no puzzle da sua equipa no sétimo jogo da final da Conferência Este, disputado na madrugada desta segunda-feira, contra os Boston Celtics, que registou um triunfo dos “Cavs “por 87-79. O jogador de basquetebol ficou a apenas uma assistência de mais um triplo-duplo, terminando a partida com 35 pontos, 15 ressaltos e nove assistências. Com a passagem na eliminatória, Lebron confirmou a sua oitava presença consecutiva na final da NBA.

O “Rei” James — como é apelidado pelos entusiastas da modalidade — teve um início de vida complicado. Nasceu a 30 de Dezembro de 1984, no Ohio, filho de uma mãe solteira com apenas 16 anos. Viviam na casa da avó materna até ao falecimento desta com um ataque cardíaco, quando Lebron tinha apenas três anos.

Num tributo escrito para a organização de beneficiência Shiver Report, o jogador relembra os tempos difíceis que se seguiram à morte da sua avó: “Perdemos a casa. Mudámos de casa uma dúzia de vezes em três anos. Foi assustador. A minha mãe trabalhava em qualquer lado a fazer qualquer coisa, a tentar manter-nos à tona. Mas, enquanto enfrentávamos tudo isso, eu sabia uma coisa: tinha a minha mãe a proteger-me.”

O puto de 15 anos no radar da NBA

Um dia, o basquetebol entrou na sua vida e o seu talento fez o resto. Primeiro jogou nos Northeast Ohio Shooting Stars, a nível amador. A sua equipa teve sucesso nas competições locais e regionais, com Lebron a destacar-se pela sua técnica e maturidade. No liceu, o jovem escolheu jogar pela equipa do St. Vincent – St. Mary High School, uma escola católica e conservadora, decisão que criou alguma polémica na comunidade afro-americana em que inseria.

No seu primeiro ano de liceu, Lebron registou uma média de 21 pontos e 6 ressaltos por jogo, ajudando a sua equipa a acabar a época invicta (27-0) e a vencerem o título estatal. No seu segundo ano, James aumentou os seus números individuais, revalidando o título estatal e sendo considerado um dos melhores jogadores de liceu a nível nacional.

Enquanto sénior, o jogador percorreu o país e disputou vários torneios televisionados, marcando, em média, mais de 30 pontos por jogo. Durante esse ano, várias equipas da NBA começaram a sondar o jovem atleta que acabou por dar o salto para a NBA directamente do liceu, em 2003.

Os Cleveland Cavaliers escolheram Lebron na primeira escolha do draft. Nos sete anos em que vestiu a camisola da formação de Cleveland, Lebron passou de um miúdo com potencial a uma superestrela da Liga norte-americana de basquetebol. Nos primeiros dois anos nos “Cavs”, Lebron não conseguiu chegar aos play-off, e na temporada seguinte foi eliminado na segunda ronda, fazendo, porém, épocas excelentes e recebendo várias distinções inéditas para um jovem da sua idade.

Na temporada 2005-2006, “King” James esteve perto de conseguir agarrar o troféu, mas os Cavaliers foram derrotados na final pelos San Antonio Spurs (0-4). Nas duas épocas seguintes, apesar das passagens ao play-off, os Cavaliers foram eliminados antes da final.

James deixa o clube do coração e muda-se para Miami

A 1 de Julho de 2010, o vínculo contratual que ligava Lebron aos Cavaliers chegava ao fim. Exactamente uma semana depois, no dia 8, o jogador mais cobiçado da NBA anunciou na ESPN, em directo para todo o país, a sua decisão de rumar a Miami e deixar a equipa de Cleveland. Em Ohio, Estado que o viu crescer para o basquetebol, os adeptos dos “Cavs” não perdoaram o profissional e apelidaram a mudança de “traição”.

Chris Bosch, Dwayne Wade e Lebron James formaram o trio letal dos Miami Heat que, em quatro anos, venceram por duas vezes o título e perderam duas outras finais, contra os Dallas Mavericks e os San Antonio Spurs, em 2011 e 2014, respectivamente. O primeiro anel de campeão de Lebron James foi conquistado na temporada 2011-2012, e com ele a distinção de MVP na fase regular e nas finais da competição, terminando com uma média de 30.3 pontos, 9.7 ressaltos e 5.6 assistências por jogo no play-off desse ano.

Thanks for the memories pic.twitter.com/ATASOdKdcB — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 11 de julho de 2014

O regresso do filho pródigo

Conquistada a glória em Miami, a porta do regresso aos Cavaliers abria-se. O amor falou mais alto que o dinheiro e Lebron James voltou a casa em 2014. Os fãs receberam a estrela de braços abertos, esquecendo a mágoa deixada pela partida de James no Verão de 2010. Nos últimos quatro anos, chegou de forma consistente às finais da NBA, perdendo contra os Golden State Warriors, na época 2014-2015 e 2016-2017.

Em 2016, Lebron James cumpriu o sonho de ser campeão com o seu clube do coração, pondo fim a um jejum de títulos que se prolongava há 52 anos. Em 2003, no ano em que o jovem de 19 anos chegava aos Cavaliers, prometia iluminar a cidade de Cleveland como se de Las Vegas se tratasse. Pouco mais de uma década depois dessa promessa, de lágrimas nos olhos, a superestrela da NBA lembrou a razão do seu retorno, no meio de uma chuva de confetti e champagne: “Eu voltei por uma razão. Voltei para trazer um campeonato à nossa cidade. Eu sabia daquilo que era capaz”.

LeBron James 2014/2015:



25.3 PPG

7.4 APG

6.0 RPG



2015/2016:



25.3 PPG

7.4 RPG

6.8 APG

Champion



2016/2017:

26.4 PPG

8.7 APG

8.6 RPG#NBA pic.twitter.com/Xaii0dw7qu — ProCity Hoops™ (@ProCityHoops) 14 de julho de 2017

Esta temporada, Lebron James marca presença na sua oitava final consecutiva. O seu adversário será decidido na madrugada desta terça-feira, no jogo sete da final da Conferência Oeste, disputado entre os Houston Rockets e os Golden State Warriors.

