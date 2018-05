“É incrível. Estive perto tantas vezes. Se pudesse escolher um torneio para vencer na minha carreira, seria este, então, ter finalmente superado a linha foi incrível. Estou já ansioso por voltar no próximo ano”, afirmou Francesco Molinari após ter conquistado no domingo o BMW PGA Championship, a prova-bandeira do European Tour e a primeira do ano das Rolex Series, no Wenthworth Club, nos arredores de Londres. O italiano tinha terminado a prova nos 10 primeiros em cinco das últimas seis edições.

Elevando para cinco o número de vitórias no European Tour, Molinari igualou o compatriota Costantino Rocca na lista dos mais prolíficos campeões italianos no principal circuito europeu de profissionais. E esta semana joga-se o Italian Open, igualmente um Rolex Series, que ele próprio já venceu em duas ocasiões, em 2006 e 2016. No ranking mundial, subiu de 32.º para 20.º e na Race to Dubai está agora em terceiro, só atrás de Patrick Reed (1.º) e de Rory McIlroy (2.º). O triunfo em Wenthworth valeu-lhe um chorudo prémio de 995.334 euros.

Molinari entrou na última volta a partilhar o comando com o campeão de 2014 Rory McIlroy, com quatro pancadas de vantagem sobre um trio composto pelos ingleses Ross Fisher e Sam Horsfield e pelo sul-africano Branden Grace, mas cedo se destacou ao concluir a primeira metade do campo com 32 pancadas (-3), contra as 35 (Par) do seu rival. Depois completou o resto do percurso com sete pares e um birdie, entregando um cartão limpinho de 68 (-4). McIlroy ainda reagiu fechando com birdies nos 17 e 18, mas já era tarde…

Contas feitas, Molinari ganhou com um total de 271 (70-67-66-68), 17 abaixo do Par, deixando o norte-irlandês em segundo, este com 273 (67-65-71-70). O sueco Alex Noren (69-68-70-67), que defendia o título, e o dinamarquês Lucas Bjerregaard (65-73-71-65), vencedor do Portugal Masters em 2017, partilharam o terceiro lugar com 274 (-14). Em 5.ºs, com 275, ficaram o tailandês Kiradech Aphibarnrat e o sul-africano Branden Grace.

O português Ricardo Melo Gouveia também entrou no torneio, mas falhou o cut na 141.ª posição, com voltas de 75-77.

